Eero Heinäluomasta pääneuvottelija

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) on nimetty Euroopan parlamentin budjetin valvontavaliokunnan pääneuvottelijaksi EU:n uuteen puolustusteollisuusohjelmaan (EDIP). Demokraatti Demokraatti

– Unioni on viimeisen vajaan kolmen vuoden aikana hyväksynyt lukuisia uusia toimia jäsenmaiden puolustuksen alan yhteishankintojen tukemiseksi ja ammustuotannon vauhdittamiseksi. Kyseessä on välttämätön ajattelun muutos Venäjän Ukrainaan kohdistuvan laajan hyökkäyksen jälkeen, Heinäluoma avaa ohjelman tavoitteita tiedotteessaan.

Komissio julkaisi aiemmin tänä vuonna ehdotuksen uudeksi 1,5 miljardin euron puolustusteollisuusohjelmaksi, jolla on tarkoitus tukea eurooppalaista puolustusteollisuutta nykyisen rahoituskehyksen päättymiseen, vuoden 2027 loppuun saakka. Ohjelma on osa komission esittämää puolustusteollista strategiaa.

– Rahoituksen kautta EU tulee tukemaan unionin puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetin lujittamista puolustustarvikkeiden oikea-aikaisen saatavuuden turvaamiseksi. Ohjelmalla edistetään myös Ukrainan oman puolustusteollisuuden elpymistä ja nykyaikaistamista, Heinäluoma kertoo.

– Ukrainaa täytyy nyt tukea kaikin keinoin. Samalla EU:n täytyy satsata omaan tuotantoon ja varautumiseen. EU:n toimien merkitys korostuu Yhdysvaltain presidentinvaalien valossa ja Yhdysvaltain johdon vaihtuessa. On selvää, ettei 1,5 miljardin euron rahoitus itsessään ratkaise Euroopan puolustuksen investointivajetta. Rahoitusta on kuitenkin ehdottoman tärkeä saada liikkeelle varmistaen, että jokainen puolustukseen käytettävissä oleva euro todella käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Raha liikkeelle, eurot töihin turvallisuutemme hyväksi, Heinäluoma toteaa tiedotteessaan..

– Summa itsessään on vielä vaatimaton, mutta sen merkitys on liikkeellepaneva ja käynnistävä. Investointitarpeeseen on vastattava lisäksi muun muassa huomattavasti suuremmilla panostuksilla seuraavassa EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kasvattamalla Euroopan investointipankin roolia puolustuksen rahoittamisessa. On tärkeää saada puolustusteollisuus vauhtiin investoinneilla ja tulevaisuudennäkymillä, sillä kuten mikä tahansa muukin ala, myös puolustusteollisuus tarvitsee näkymää siitä, mihin tilauskanta on menossa, hän jatkaa.

Heinäluoman mukaan päävastuu hankinnoista on edelleen jäsenmaiden vastuulla.

Komissio on toimittanut EDIP-asetuksen lainsäätäjille tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Lainsäätäjät keskustelevat nyt asetusehdotuksesta sen hyväksymistä ja voimaantuloa silmällä pitäen.