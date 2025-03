Ehdolla olevat kokoomuspoliitikot mainostavat itseään jo autoilijoille, kaupunki antoi toiminnasta ristiriitaista tietoa – ”Liikaa virkamiehiä”

Lähestyvät kuntavaalit ovat saaneet ehtiväisimmät kaupunkipoliitikot liikkeelle mainoslakanoineen. Helsingin kaupunki kuvasi kahden valtuutetun toimintaa ensin kielletyksi mutta kertoi myöhemmin sen olevan pääsääntöisesti sallittua. Rane Aunimo Demokraatti

Kevään kuntavaalit pidetään 13. huhtikuuta ja Helsingissä vaalimainonta vaalimainostelineissä ja siltamainospaikoissa alkaa 26. maaliskuuta.

Autoilijat ovat silti saattaneet huomata ainakin kokoomuksen kaupunginvaltuutettujen Matias Pajulan ja Otto Meren vaalimainoksia ajaessaan aamuruuhkassa idästä kohti Helsingin keskustaa.

Pajulan kasvoilla ja nimellä varustettu lakana on ollut nähtävillä Itäväylällä Kulosaaren siltaa edeltävällä ylikulkusillalla ja Meren vastaava Sörnäisten rantatien ylikulkusillalla Merihaan kupeessa.

Kummassakin tapauksessa kaksi henkilöä on pitänyt lakanaa sillalla autoilijoiden ihmeteltävänä. Toiminta on vaikuttanut silmämääräisesti tilapäiseltä.

Pajulan lakana havaittiin jo helmikuun puolella ja Meren maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Maanteillä vaalimainontaa saa pystyttää 13.3. alkaen ja niistä linjataan sekä laissa että Traficomin määräyksissä. Kunnissa on puolestaan omat sääntönsä vaalimainoksista. Helsinki kertoo määräyksistään muun muassa asiaa koskevilla verkkosivuilla.

HELSINGIN kaupunki kommentoi asiaa alun perin näin.

– Tämä näyttäisi olevan mainontaa, jota ei ole meidän kanssa sovittu. Tällaista esiintyy muutenkin kaupungissa. Silloin olemme tyypillisesti yhteydessä toimijaan ja sovimme, miten tilanne ratkaistaan. Se on yleensä simppeli ja varsin tehokas tapa puuttua, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kertoi Demokraatille viime perjantaina.

Oikko-Kerman kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Mainostamisen tilapäisyys tai se ettei mainosta kiinnitetä kaiteeseen ei Oikkonen-Kermanin mukaan muuta tilannetta.

– Se ei faktisesti muuta tilannetta yhtään mitenkään.

– Se onko se (mainos) siinä millä tavalla kiinni tai minkä ajan, ei varsinaisesti muuta tätä mihinkään suuntaan.

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö naurahtaa toimintaa ”ahkeraksi”, mutta sanoo, ettei asiasta ole tullut hänen korviinsa muita yhteydenottoja.

– Lähtökohtaisesti meidän kanssa pitää tehdä sopimus mainospaikan vuokraamisesta.

Onko hetkellinen pysähtyminen sillalle lakana kädessä mainontaa?

– Kyllä se on.

Kaupunginvaltuutetuista Pajula on ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) erityisavustaja ja Meri siviiliammatiltaan juristi.

Oikkonen-Kerman sanoo, että asiassa ei kuitenkaan pitäisi olla lainsäädännöllistä epäselvyyttä.

– Ottamatta tarkemmin tähän yksittäistapaukseen kantaan kyllä heidänkin toki tulisi toimia sääntöjen mukaan, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö kommentoi asiaa Demokraatille viime perjantaina.

DEMOKRAATTI tavoitti kokoomuskaksikon kommentoimaan asiaa tämän viikon maanantaina.

Otto Meri, onko sinulla lupa tällaiseen mainostamiseen?

– Juristina minulla on tapa vastata tällaisiin, että kaikki mikä ei ole kiellettyä on sallittua.

Helsingin kaupungin mukaan tällainen toiminta ei ole sallittua.

– Ainakin neljä vuotta sitten sanottiin, että on sallittua. Jos linjaus on muuttunut, siitä ei ole kerrottu.

Meri kertoo tehneensä vastaavaa mainontaa jo noin viidentoista vuoden ajan, ensin muiden kampanjoissa ja myöhemmin omissaan. Tämän kevään kuntavaaleissa hän on mainostanut lakanoilla jo helmikuussa.

– Viimeksi, neljä vuotta sitten kuntavaaleissa, aloitin paljon aikaisemmin, jo tammikuussa.

Meri sanoo pitävänsä kampanjointikeinoa ”hyvänä ja sympaattisena”. Hän pitää kaupungin linjausta erikoisena.

– Tähän pitää poliitikkojen varmaan puuttua. Tämä on merkittävä sananvapauden rajoitus.

Meri sanoo, että tilanne osoittaa, että kaupungilla on liikaa virkamiehiä rajoittamaan politiikkojen kampanjaa. Hän kertoo olleensa viime perjantaina Sörnäisten rantatiellä henkilökohtaisesti mainostamassa.

MATIAS PAJULA, olitko tietoinen kaupungin linjauksista?

– En ollut tietoinen ja haastan sen erittäin voimakkaasti. Kysymyshän on vaalikampanjoinnista, ei vaalimainonnasta. Ja kuten näemme kaupunkikuvasta, ehdokkaita on jakamassa esitteitä liivit ja takit päällä. Kysymys on ennen kaikkea ilmaisuvapaudesta ja demokratian kannalta aivan olennaisesta vaalikampanjoinnista. En tiedä, millä logiikalla kaupunki pystyisi kieltämään sen, että minä en saa pitää esimerkiksi kylttiä kädessä ja ilmaista sillä omaa näkemystäni asioista.

Pajulan mukaan kaupungin säännöt eivät voi mennä perustuslain yli.

– Haastan tämän kaupungin tulkinnan todella voimakkaasti.

Myös Pajula sanoo toimineensa vastaavalla tavalla jo monta vuotta. Kevään kuntavaalien osalta hän aloitti mainostamisen jo tammikuussa. Pajula sanoo aikovansa selvittää asian kaupungin kanssa perin pohjin.

– Perustuslaki ja sen takaama sananvapaus ja ilmaisunoikeus menee kaupungin sääntöjen edelle. Aloitan välittömästi toimenpiteet ja oletan, että kaupungin kanssa tähän saadaan selvyys ennen kuin seuraavan kerran pitäisi mennä kampanjoimaan.

OIKKONEN-KERMAN otti jutun julkaisun jälkeen maanantai-iltana Demokraattiin yhteyttä ja kertoi ensin vastanneensa kysymyksiin yleisellä tasolla.

Otettuaan vielä uudelleen yhteyttä lehteen myöhemmin maanantai-iltana hän kertoi vastanneensa eri kysymykseen, joka hänelle esitettiin.

Oikkonen-Kerman täsmensi vielä tiistaina Demokraatille, että vaalimainosten esittäminen sillalla kaiteen takana on pääsääntöisesti sallittua, mutta niiden kiinnittäminen kaiteeseen tai pitäminen kaiteessa kiellettyä.

Demokraatilla ei ole tietoa, että Matias Pajula tai Otto Meri olisivat kiinnittäneet mainoksiaan kaiteeseen eikä jutussa sellaista väitettykään.

HELSINGISSÄ lyhytkestoisen vaalitilaisuuden keskustassa voi pitää ilman lupahakuvelvoitetta Narinkkatorilla, Kolmensepänaukiolla, Asema-aukio B-lohkolla ja Keskuskadun sesonkimyyntipaikoilla.

Keskustan ulkopuolella lyhytkestoisen vaalitilaisuuden saa pitää ilman lupahakuvelvoitetta kaupunkiympäristön alueidenkäytön hallinnoimalla alueella. Vaalitilaisuudet, joihin ei tarvita lupaa, tulee pitää 26.3.-13.4.2025.

Helsingin kaupunki noudattaa vaalimainonnassa, vaalimainostelineissä ja siltamainospaikoissa Kuntaliiton suositusta, joka koskee vaalien ulkomainontaa kaupungin omistamilla ja hallinnoimilla alueilla.

Vaalimainoksia saa sijoittaa vain vaalimainostelineisiin ja vuokrattuihin siltamainospaikkoihin. Vaalimainoksia ei saa sijoittaa muualle kaupungin maalle tai muuhun omaisuuteen.

Vaalimainonta alkaa viikko ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 26.3.2025 ja päättyy vaalipäivän iltaan 13.4.2025.

Tarkennettu juttua 10.3. kello 19.10. Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman kommentoi tapausta yleisellä tasolla, ei juuri Pajulaa ja Merta. Lisätty juttuun 11.3. kello 9.48 Oikkonen-Kermanin kommentit, joiden mukaan hän oli vastannut eri kysymykseen kuin hänelle esitettiin. Otsikkoa on muutettu samassa yhteydessä.