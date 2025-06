Eheytyshoidoista uusi aloite – mukana kansanedustajia kuudesta puolueesta

Aloitteen takana ovat Saara Hyrkkö (vihr), Pihla Keto-Huovinen (kok), Elisa Gebhard (sd), Hanna Kosonen (kesk), Veronika Honkasalo (vas) ja Henrik Wickström (rkp).

Taustalla on eduskunnan maaliskuussa hyväksymä Rikkomaton-kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämiseksi. Kansanedustajien lakialoitteen tarkoituksena on tarjota vaihtoehto sille, miten eheytyshoidot kriminalisoiva laki voitaisiin käytännössä toteuttaa.

– Eheytyshoidoissa on kyse vakavasti vahingollisesta toiminnasta, henkisestä ja joskus fyysisestäkin väkivallasta, joka satuttaa, traumatisoi ja voi viedä jopa hengen. On korkea aika kieltää ne Suomessakin, toteavat aloitteen tehneet edustajat tiedotteessaan.

Lakipykälien valmistelussa on ollut apuna oikeudellisia asiantuntijoita ja järjestöjä. Valmistelussa on hyödynnetty Norjan vastaavaa lainsäädäntöä, mutta pykälät on laadittu Suomen oikeusjärjestelmän lähtökohdista.