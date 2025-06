Demariopiskelijat sai takaisin valtionapukelpoisuutensa – ”Poikkeusarki jää taakse ja on uuden nousun aika”

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtakunnallisen nuorisoalan valtionapukelpoisuuden takaisin Demariopiskelijoille, järjestö kertoo.

Demariopiskelijat (Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry) menetti kelpoisuutensa valtionapuun loppuvuonna 2023, koska tuolloin juuri voimaan tullut lakimuutos muutti nuorisojärjestöjen avustuskriteereitä.

Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi on tyytyväinen OKM:n tuoreeseen päätökseen ja siihen määrätietoiseen työhön, jota opiskelijajärjestössä on tehty tilanteen korjaamiseksi.

– Tuen menetys oli aivan valtavan iso asia liitolle ja sen toimintaedellytyksille. Viime vuoden ylimääräisessä liittokokouksessa keskustelimme yhdistymisestä muihin liittoihin, mutta jäsenistö ilmaisi aivan selkein numeroin, että jatkamme itsenäisenä opiskelijajärjestönä, Kuuskorpi kertoo.

Tuen puute on puheenjohtajan mukaan näkynyt jonkin verran toiminnan laajuudessa. Sen vuoksi jouduttiin myös tekemään iso ja kova päätös viime joulukuussa. Pääsihteeri irtisanottiin taloudellisista syistä, koska tälle vuodelle tukea ei normaalilla tavalla saatu. Toimintaa on pyöritetty puheenjohtajiston voimin ja pitkälti vapaaehtoistyönä – ainoastaan Kuuskorpi puheenjohtajana on saanut alennettua palkkiota.