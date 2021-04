”Ehkä olen eka tai toka” – nyt jännitetään, miten käy Awak Kuierin

Uneton yö odottaa Awak Kuieria ensi torstain ja perjantain välillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maailman parhaan naisten koripallosarjan WNBA:n vuosittainen uusien pelaajien varaustilaisuus alkaa torstaina kello 19 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Korona-aikana varaustilaisuus pidetään netissä.

– Olen joukkueen kanssa suunnitellut, että me kaikki heräämme yhdeltä aamulla ja katsomme sitä yhdessä. WNBA ottaa varmaan myös yhteyttä, että miten yön on tarkoitus mennä, Kuier ennakoi puhelimitse Italiasta, missä hän on tämän kauden pelannut Ragusassa.

Kuier on ennakkokaavailuissa aivan ensimmäisten varausten joukossa. ESPN:n ennakkolistalla Kuier on kakkosena Texasin yliopiston Charli Collierin jälkeen. Collier on Kuierin tavoin 195-senttinen iso laitahyökkääjä, mutta kaksi vuotta suomalaista vanhempi.

– Kyllä minä seuraan ”’mock drafteja” ja olen puhunut agenttini kanssa. Ehkä olen eka tai toka, Kuier sanoo.

Dallas Wingsillä on kaksi ensimmäistä varausoikeutta, Atlanta Dreamilla kolmas ja Indiana Feverillä neljäs. Dallasilla on myös viides varausvuoro. Kuier sanoo olleensa puhelinyhteydessä useampien kärkivaraajien edustajiin, mutta ei halua kertoa joukkueiden nimiä.

Suomalaisnaisista vain Taru Tuukkanen on aiemmin varattu WNBA:han. Hänet valittiin numerolla 57 vuonna 2001.

WNBA:n tähtien joukossa on kaksi pelaajaa, joita Kuier kertoo seuranneensa pikkutytöstä asti. He ovat yhdysvaltalaiset Candace Parker ja Elena Delle Donne.

– Pelirytmi WNBA:ssa on erilainen kuin Euroopassa. Siellä mennään aika kovaa. Pitää olla tosi fyysinen, ja siellä on myös isokokoisempia pelaajia kuin Euroopassa ja vähän erilaiset säännöt, joihin pitää pystyä sopeutumaan. Mutta en sanoisi, että WNBA:ssa on mitään tosi suurta, mihin en pystyisi sopeutumaan, Kuier arvioi.

WNBA-kausi pelataan keskikesästä alkusyksyyn, ja suuri osa pelaajista siirtyy talvikaudeksi pelaamaan Eurooppaan. Kuierkin suunnitelee tekevänsä niin.

–Kyllä tulen WNBA-kauden jälkeen Eurooppaan, varmaankin takaisin Italiaan. Minulla on Ragusan kanssa kolmivuotinen sopimus, mutta siinä on ulosostopykälä joka kauden jälkeen, Kuier selvittää.

Kuier täyttää tänä vuonna 20 ja uskoo voivansa kehittyä fyysisesti vielä paljon. Se on suuri lupaus tiettävästi ensimmäiseltä donkkiin pystyvältä suomalaisnaiselta.

– Minun mielestäni pystyn kehittymään vielä paljon fyysisesti. Olen niin nuori vielä. Pomppua on kehitetty täällä paljon ja kiinnitetty huomiota räjähtävyyden lisäämiseen, Kuier kertoo.

Kuierin uran ensimmäinen ammattilaiskausi Italiassa jatkuu Italian Serie A:n pudotuspeleillä, joiden on tarkoitus päättyä toukokuun puolivälissä. Kuierin mielestä kauden tärkein saavutus on hänen lisääntynyt pelikovuutensa.

– Olen oppinut pelaamaan aggressiivisemmin ja kovemmin. Ja tietysti on tullut paljon kokemusta taitavia ja kokeneempia pelaajia vastaan pelaamisesta. Olen oppinut lukemaan peliä paremmin ja päässyt tosi hyvin pelirytmiin niin että lähden itse rohkeasti tekemään koreja enkä odottele.

Kuierin mukaan yhteisasuminen kämppäkaverina olevan joukkukaverin kanssa toimii ja muutama italian kielen sanakin on jo tullut tutuksi – kuten myös suurin ero Suomen ja Italian välillä.

– Isoin juttu on vesi. Täällä pitää ostaa kaikki juomavesi kaupasta, kun Suomessa voi juoda hanasta. Suomessa kaikki asiat hoidetaan ja ne sujuvat nopeammin kuin täällä.

Naisten maajoukkueen päävalmentaja Pekka Salminen uskoo, että WNBA:n pelityyli sopii Kuierille jopa paremmin kuin Italian.

– Italian liiga on ehkä maailman fyysisin naisten sarja. Siellä ei vihelletä virheitä kuin irronneista jäsenistä. WNBA:ssa painottuu enemmän taito, toki myös fysiikka, mutta ennen kaikkea taito, ja sitä Awakilla on, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan Kuierin rooli WNBA:ssa riippuu paljon siitä, mille pelipaikalle hänet asetetaan.

– Awak on nelosen (iso laitahyökkääjä) ja vitosen (keskushyökkääjä) välissä, tai ehkä häntä voisi sanoa hybridiksi, koska hän voi pelata kolmostakin (pientä laitahyökkääjää). Keskushyökkääjänä hän ei ehkä pärjää WNBA:n isoimmille senttereille puolustuksessa, mutta en usko, että kukaan pystyy vartioimaan häntä toisessa päässä.

Salmisen mielestä Kuierilla ei ole ainuttakaan selkeää heikkoutta.

– Ainoa heikkous voisi olla se, ettei hänellä ole mitään aivan ylivoimaista vahvuutta. Hänen suurin yksittäinen vahvuutensa on heitontorjujana, kaikissa muissa asioissa hän on hyvä plus, Salminen näkee.