Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

10.12.2025 15:33 ・ Päivitetty: 10.12.2025 15:33

Ehtoolliskapina jatkuu Porissa, Sley uhmaa tuomiokapitulia

iStock

Naispappeutta vastustava Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys eli Sley ei saisi vastedeskään jakaa ehtoollista Porin rukoushuoneella. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti keskiviikkona uusia aiemman kieltonsa, josta yhdistys ei ole kuukausiin piitannut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tuomiokapituli päätti jo kesäkuussa, että Sleyllä ei ole lupaa pitää ehtoollisseremonioita Esikoiset ry:n rukoushuoneella. Esikoiset on evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike, joka oli antanut kiinteistöään Sleyn hartaushetkiin.

Sley jatkoi silti ehtoollisten jakamista kiellosta huolimatta.

Konservatiivikristittyjä edustava Sley ei hyväksy naispappeutta. Koska yhdistyksen jäsenet eivät tämän takia pääsisi papeiksi Suomessa, Sley on vihityttänyt pappejaan Putinin Venäjällä Inkerin kirkossa, jossa naispappeutta ei tunnusteta.

Papiksi vihkiminen evankelis-luterilaisessa kirkossa edellyttää, että hyväksyy kirkon virkanäkemyksen ja suostuu tekemään yhteistyötä kaikkien kirkon pappien kanssa sukupuolesta riippumatta.

Tuomiokapitulin mukaan Sley ei toimi kirkon järjestyksen mukaisesti, eikä se ole nyt esittänyt uusia perusteluita sille miksi kesäkuista ehtoolliskieltoa pitäisi muuttaa.

Lisäksi tuomiokapituli kertoo selvittävänsä Sleyn ehtoollismessuja toimittaneiden pappien toimintaa.

EVANKELIUMIYHDISTYKSEN hallitus vakuutti joulukuun alussa Turun arkkihiippakunnalle lähettämässään vastauksessa, että yhdistyksen ja perinteisten seurakuntien yhteistyö voi oppikiistoista huolimatta toimia.

- Vapaaehtoista tilan antamista ei koeta väistämiseksi eikä syrjinnäksi, vaan toisen hengellisen elämän kunnioittamiseksi huolimatta siitä, että näkemykset eroavat toisistaan, vastauksessa sanottiin.

Turun tuomiokapituli pyysi syyskuussa Sleyltä selvitystä ehtoolliskiellon rikkomisesta.

Vastauksessa kerrotaan, että messuja on jatkettu Porissa kiellosta huolimatta, koska Sleyn mukaan suurta määrää ihmisiä ei voi jättää ilman hengellistä kotia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
9.12.2025
Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
10.12.2025
Metsästyslaki kuumentaa yhä tunteita: ”Tehdään lakia sen pohjalta, mitä jonkun serkku on kokenut”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU