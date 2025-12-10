Ehtoolliskapina jatkuu Porissa, Sley uhmaa tuomiokapitulia

Naispappeutta vastustava Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys eli Sley ei saisi vastedeskään jakaa ehtoollista Porin rukoushuoneella. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti keskiviikkona uusia aiemman kieltonsa, josta yhdistys ei ole kuukausiin piitannut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuomiokapituli päätti jo kesäkuussa, että Sleyllä ei ole lupaa pitää ehtoollisseremonioita Esikoiset ry:n rukoushuoneella. Esikoiset on evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike, joka oli antanut kiinteistöään Sleyn hartaushetkiin.

Sley jatkoi silti ehtoollisten jakamista kiellosta huolimatta.

Konservatiivikristittyjä edustava Sley ei hyväksy naispappeutta. Koska yhdistyksen jäsenet eivät tämän takia pääsisi papeiksi Suomessa, Sley on vihityttänyt pappejaan Putinin Venäjällä Inkerin kirkossa, jossa naispappeutta ei tunnusteta.

Papiksi vihkiminen evankelis-luterilaisessa kirkossa edellyttää, että hyväksyy kirkon virkanäkemyksen ja suostuu tekemään yhteistyötä kaikkien kirkon pappien kanssa sukupuolesta riippumatta.

Tuomiokapitulin mukaan Sley ei toimi kirkon järjestyksen mukaisesti, eikä se ole nyt esittänyt uusia perusteluita sille miksi kesäkuista ehtoolliskieltoa pitäisi muuttaa.

Lisäksi tuomiokapituli kertoo selvittävänsä Sleyn ehtoollismessuja toimittaneiden pappien toimintaa.

EVANKELIUMIYHDISTYKSEN hallitus vakuutti joulukuun alussa Turun arkkihiippakunnalle lähettämässään vastauksessa, että yhdistyksen ja perinteisten seurakuntien yhteistyö voi oppikiistoista huolimatta toimia.

- Vapaaehtoista tilan antamista ei koeta väistämiseksi eikä syrjinnäksi, vaan toisen hengellisen elämän kunnioittamiseksi huolimatta siitä, että näkemykset eroavat toisistaan, vastauksessa sanottiin.

Turun tuomiokapituli pyysi syyskuussa Sleyltä selvitystä ehtoolliskiellon rikkomisesta.

Vastauksessa kerrotaan, että messuja on jatkettu Porissa kiellosta huolimatta, koska Sleyn mukaan suurta määrää ihmisiä ei voi jättää ilman hengellistä kotia.