”Ei hallitusneuvotteluja tällä tavalla käydä” – Orpon mukaan pelisääntökeskustelu some-kirjoittelusta käydään uudestaan ”astetta vakavammalla otteella”

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kertoo, että sosiaalisen median käyttöä koskevat pelisääntökeskustelut tullaan käymään uudestaan. Hän kommentoi viikonlopun kohua herättäneitä some-keskusteluja Säätytalolle saapuessaan. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Minun ajatukseni on se, että ei niitä hallitusneuvotteluja tällä tavalla käydä, että kirjoitetaan ja keskustellaan sosiaalisen median välityksellä. Neuvottelut käydään täällä, hän sanoi.

Pelisäännöistä keskusteltiin jo viime viikolla puheenjohtajien pöydässä, mutta viikonloppuna pinnalle nousivat perussuomalaisten kansanedustajan ja puolueen toisen varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitukset. Orpon mukaan pelisääntökeskustelut käydään nyt ”uudestaan läpi ja astetta vakavammalla otteella”.

Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa Säätytalolla on ollut kuitenkin hyvä henki.

– Saan raportit joka päivä näistä neuvotteluryhmistä. Itse neuvotteluissa on minusta hyvä henki, ratkaisukeskeinen henki ja kaikki reformiryhmät raportoivat etenemisestä. Siinä mielessä näen tämän vähän tällaisena ylimääräisenä kuohuntana ja siksi haluan ohjata huomion nyt takaisin työntekoon, neuvottelemiseen.

Orpo huomautti sosiaalisen median olevan osa politiikan tekemistä ja että osa politiikoista toimii erityisen paljon sosiaalisen median kautta. Se näkyy myös Säätytalolla.

– Me elämme tässä ajassa. Meidän pitää löytää tähän aikaan ratkaisut ja jokaisen täällä olevan pitää ymmärtää, että me pyrimme yhteiseen kokonaisuuteen. Sitä ei saa vaarantaa ja sen mukaan jokaisen pitää osata toimia. Mutta kun tämä maailma on tällainen, että vaikka millaisia yhteisiä tahtotiloja tehdään, määräyksiä annetaan, niin tuskin tämä viimeiseksi jää, Orpo luonnehti tilannetta.

Nyt ryhdytään jo oikeasti neuvottelemaan.

HALLITUSNEUVOTTELUJEN toista viikkoa Petteri Orpo kuvasi ”ensimmäiseksi oikein totiseksi viikoksi”.

– Viime viikolla nämä reformiryhmät työskentelivät ja saatiin homma alkuun. Tänään alajaostot tulevat paikalle ja mennään yksityiskohtaisempiin ja ministeriökohtaisiin – nyt ryhdytään jo oikeasti neuvottelemaan. Varmasti mennään hyvin pitkällekin asioissa. Ja lauantaina sitten kun lopetellaan tämä viikko, ollaan paljon viisaampia siitä, mihin näiden sisältöjen kanssa päästään.

Pöydällä on Orpon mukaan isoja asioita, kuten se, miten talousraami rakennetaan – mitä se tarkoittaa eri ministeriöille.

– Meillä on pöydällä se, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelujen uutta mallia kehitetään eteenpäin niin, että pystytään purkamaan hoitojonot. Meillä on pöydällä se, että miten ilmastonmuutosta edelleen torjutaan niin, että se ei tee ihmisten elämästä kalliimpaa tai se ei heikennä suomalaisten kilpailukykyä. Miten Nato-Suomea rakennetaan. Meillä on ihan oikeasti isoja asioita, niissä edetään, se on tärkeintä. Siksi sitä ei saa vaarantaa muunlaisella tekemisellä, hän sanoi viitaten somekohuihin.

Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa on puolueiden kesken yhteinen tahtotila kuuden miljardin euron sopeutuksista. Se on kuitenkin Orpon mukaan hallitusneuvottelujen ”yksi suurimpia ja vaikeimpia kysymyksiä”.

– Ei ole helppoja ratkaisuja silloin, kun tehdään supistavia päätöksiä ja se ottaa aikansa, hän sanoi.

– Tässäkin asiassa saamani raportin perusteella työ etenee, vaikkei helppoa ole, hän jatkoi.

SOME-KESKUSTELUSTA nousseessa kohussa on kyse perussuomalaisten Mauri Peltokankaan lauantaina aamuyöllä Facebookiin kirjoittamasta tekstistä.

– Minua ketuttaa rankasti sellainen asia, että Suomessa ei vaalivoittajat neuvottele hallitusohjelmaa vaan kuten olette julkisuudesta huomanneet asioita sekoittaa erään aina Suomessa marginaalipuolueena olleen puolueen äänekkäimmät vihervasemmistoon kallellaan olevat maailmanhalaajatahot, hän kirjoitti.

Peltokangas viittasi todennäköisimmin RKP:hen, sillä kirjoituksessa mainittiin ”samma på svenska”, joka tarkoittaa ”sama ruotsiksi”.

Juttua muokattu klo 14:57, korjattu lyöntivirheitä.