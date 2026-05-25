Ei onnistu – EK ei peruuta hallituksen työelämätoimista

SDP:n puoluekokouksessa on monella suulla vaadittu suunnanmuutosta työelämään ja Orpon hallituksen tekemien työelämämuutosten korjaamista. Heikki Sihto Demokraatti

Ei käy, paluuta vanhaan ei ole, Elinkeinoelämän keskusliiton uusi toimitusjohtaja Minna Helle sanoo.

Helteen mukaan EK ei ole valmis peruuttelemaan tämän hallituskauden työelämäuudistuksista, vaikka Suomeen tulisi demarivetoinen, nykyistä työntekijämyönteisempi hallitus.

Työmarkkinoiden yhteistyötä hän kuitenkin haluaisi tiivistää nykyisestä. Yhteistyötä tehdään muun muassa monissa EU-politiikkaan liittyvissä asioissa.

– Kyse on Suomelle älyttömän isoista asioista, kun pohditaan mihin suuntaan EU:ta pitää viedä. Suomi ajaa kunnianhimosta ilmastopolitiikkaa ja on todella tärkeää, että palkansaajat ja työnantajat vievät yhtenä rintamana tätä viestiä kotimaisille ja EU-päättäjille

YHTEISISTÄ EU-tavoitteista huolimatta Helle myöntää jännitteet työmarkkinajärjestöjen välillä. Niitä ovat osaltaan pahentaneet Orpon hallituksen tekemät työmarkkinauudistukset.

Helteen mielestä työmarkkinajärjestöjen välit ovat kuitenkin paljon paremmat kuin mitä julkisesta keskustelusta voisi päätellä.

– Itse haluan parantaa yhteistyötä ja olen avoin kaikelle yhteiselle keskustelulle. Itse vannon avoimen vuoropuhelun nimeen, Helle painottaa.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto peräsi liittonsa valtuustossa Helteen kantaa valtakunnallisiin työehtosopimuksiin.

Helle sanoo EK:n pitävän kiinni Orpon hallituksen jo tekemistä työelämäuudistuksista, paluuta vanhaan ei ole.

EK ei myöskään aio palata neuvotteluosapuoleksi työehtosopimuspöytään. Helteen mukaan jatkossakin valtakunnallista työehtosopimustoimintaa tekevät EK:n jäsenliitot ja EK on ainoastaan alusta niiden yhteistyölle.

Sama vastaus tulee epäilyihin EK:n taustaroolista narujen vetelijänä työehtosopimusneuvotteluissa. Helle painottaa liittojen koordinoivan neuvotteluja keskenään ja EK on se alusta, jolla tätä koordinaatiota käydään.

– Sen sijaan meillä on vahva rooli siinä, miten työlainsäädäntöä ja sosiaalipolitiikkaa kehitetään ja tietenkin osallistumme myös työmarkkinakeskusteluun.

PETTERI Orpon hallitus on edistänyt elinkeinoelämän tavoitteita ja hallitusohjelmaa kuin liki tilaustyönä.

Hallituksen värin mahdollinen vaihtuminen ei vaikuta EK:n toimintaan, Helle sanoo. Hän painottaa EK:n toimivan avoimesti kaikkien puolueiden ja hallitusten kanssa. Hän pitää asiaa koskevaa kysymystä jopa provosoivana.

– EK ei ota kantaa siihen, mitä puolueita on hallituksessa. Joissakin asioissa jonkun puolueagenda voi olla meitä lähempänä ja jonkun toisen kauempana. Meidän tehtävämme on, oli hallitus mikä tahansa, auttaa poliitikkoja ratkaisemaan Suomen haasteita, joita ovat etenkin julkisen talouden sopeuttaminen ja kasvun aikaansaaminen.

HELLE on huolissaan nyt politiikassa vellovasta talouspuheesta. Hän kuvaa julkisen talouden sopeutuksen haastetta “jäätäväksi”. Samalla hän on huolissaan, näkevätkö leikkausten takia vaikeassa tilanteessa olevat poliitikot metsää puilta.

Helle pitää julkisen talouden sopeuttamista turhana, jos Suomen taloutta ei saada samalla kasvamaan.

– Miksi leikkauspuhe on kiinnostavampaa kuin kasvupuhe? Ovatko leikkaukset konkreettisia asioita, jotka koskettavat heti tavallisten ihmisten elämää? Kasvupuhe voi taas jäädä abstraktimmaksi, joksikin, joka realisoituu vasta joskus tulevaisuudessa.

Juttu on lyhennetty versio ensi viikolla ilmestyvän Demokraatti-lehden jutusta.