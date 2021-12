”Ei tällaista ole ollut pitkään aikaan” – suomalaisasiantuntijat huolissaan Venäjän aikeista Ukrainan suhteen

Hän sanoo perjantaisen vaatimuslistan ”utooppisuuden” muuttaneen hänen arviotaan tilanteesta.

– Jos tämä olisi osa isompaa peliä, jossa tavoitellaan huomiota ja kasvatetaan painetta neuvotteluratkaisuille, tällaista vaatimuslistaa ei tähän väliin esitettäisi, Forsberg sanoo.

– Vaatimusten luonne, niiden kiivas esittäminen ja viimeaikaiset kehystykset esimerkiksi Ukrainasta keinotekoisena valtiona ja Itä-Ukrainan kansanmurhasta viittaavat pikemmin siihen, että on jo päätetty aloittaa sotatoimet ja kyse on oikeutuksen hakemisesta, hän sanoo.

Venäjä on keskittänyt sotilasosastoja Ukrainan rajan läheisyyteen. Länsi on syyttänyt maata siitä, että se valmistelisi hyökkäystä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt hyökkäysaikeet ja syyttänyt Natoa jännitteiden kasvamisesta.