“Ei tarvitse olla joku erityistapaus, että tällaista voi kokea” – Pia Hiltunen kertoi omista kokemuksistaan parisuhdeväkivallan uhrina

Yleensä perin eripurainen eduskunta oli tiistaina poikkeuksellisen yksimielinen, kun kansanedustajat keskustelivat naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa.

Ajankohtaiskeskustelun taustalla oli kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien allekirjoittama keskustelualoite.

Keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, RKP:n Otto Andersson sanoi esittelypuheenvuorossaan, että naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen pahimmista ihmisoikeus- ja tasa-arvo-ongelmista.

“Jokainen pahoinpitely ja raiskaus on yksi liikaa.”

Hän muistutti, että puolet kaikista 16-25-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, sen uhkaa tai seksuaalista väkivaltaa.

- Jokainen pahoinpitely ja raiskaus on yksi liikaa. Naisiin kohdistuva väkivalta on häpeätahra, johon on puututtava. Lähisuhdeväkivallalle ja läheisten alistamiselle on oltava nollatoleranssi.

Useat kansanedustajat painottivat puheenvuoroissaan erityisesti poikien kasvatuksen merkitystä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä.

- Selvästi liian moni poika jää ilman asiallista kotikasvatusta ja tervettä miehen mallia, kun sukupuolittunutta väkivaltaa edelleen näin paljon suomalaisessa yhteiskunnassa ilmenee. Yhteiskunnan pitääkin puuttua tilanteeseen ja ottaa ihmissuhdetaitojen opetus osaksi peruskoulun opetusohjelmaa, Heikki Autto (kok.) esitti.

YKSI KESKUSTELUN vaikuttavimmista puheenvuoroista kuultiin, kun Pia Hiltunen (sd.) (kuvassa) kertoi omista kokemuksistaan parisuhdeväkivallan uhrina.

- Ei tarvitse olla vähemmistöä tai joku erityistapaus, että tällaista voi kokea, vaan se on ihan normaalia arkipäivää. Minun lisäkseni sitä on kokenut yli 50 prosenttia naisista tässä yhteiskunnassa, ja se on todella paljon. Toivonkin, että näihin palveluihin panostetaan ja ymmärretään oikeasti, mitä tämä asia tarkoittaa.

“Väkivalta ei ole koskaan uhrin syy.”

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) piti puheenvuorossaan runsasta lähisuhdeväkivaltaa suomalaisen tasa-arvon mustana pisteenä.

- Mustelmien ja vaarallisten fyysisten vammojen lisäksi läheisen väkivaltaisuus aiheuttaa haavoja, jotka eivät näy ulospäin: arvottomuuden tunnetta, pelkoa ja häpeää. Väkivalta ei ole koskaan uhrin syy, ja vastuu on aina tekijällä.

Grahn-Laasosen mukaan lähisuhdeväkivallasta tekee erityisen vaarallista se, että se yleensä tapahtuu näkymättömissä kodin seinien sisäpuolella.

- Lähisuhdeväkivallan luonteeseen kuuluu se, että se harvoin jää yhteen kertaan. Se usein vakavoituu, ja Suomessa on myös meidän väkilukuumme suhteutettuna paljon parisuhde- ja perhesurmia. Jokainen tapaus on liikaa.

