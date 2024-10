Eikö tietoa sittenkään ollut tarpeeksi? – Häkkänen kävi tänään kahden valiokunnan kuultavana

Suomessa on käyty hiljattain keskustelua siitä, millä tasolla eduskunta saa tietoa Suomen ydinasepolitiikasta Natossa. Ilmassa on ollut myös arvostelua, ettei tietoa tulisi tarpeeksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä on suorastaan katsottu, että eduskunnan tiedonsaanti ja päätäntävalta Suomen ydinasepolitiikkaan Natossa olisi ollut olematonta.

Suomen on sanottu olevan mukana Naton vuotuisissa Steadfast Noon -ydinaseharjoituksissa. Parin viikon harjoitukset ovat alkaneet 14. lokakuuta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) on tulkittu vahvistaneen Suomen mukanaolon.

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee tänään valiokunnan omana asiana (eli ei hallituksen esityksenä) kello 12 alkaneessa kokouksessaan “Naton ydinasepolitiikkaa”.

Demokraatti kysyi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta Kimmo Kiljuselta (sd.), miksi asia on pöydällä nyt.

– Meillä on vielä hieman keskeneräistä pohdiskelu Naton ydinasestrategiasta ja muun muassa tiedonsaannin rajoista. Tämä on sen verran uusi asetelma meille uutena Nato-jäsenmaana. Meillä on valiokunnan piirissä vielä kysymyksiä, jotka haluttaisiin täsmentää ministerin kanssa. Se on se syy tässä.

Kiljunen kutsuu tapaamista rutiininomaiseksi ja sanoo, että että kysymys on normaalista tiedonsaannista ja näkemysten vaihdosta puolustusministerin kanssa. Asiaan ei liity Kiljusen mukaan mitään draamaa. Hän arvioi, että myös muilla kuin vasemmistoliiton ryhmillä on tarvetta lisätietoon.

Valiokunnassa kuultavana on puolustusministeri Antti Häkkänen (kok).

KILJUNEN ennakoi, että Naton ydinasepolitiikasta puhutaan valiokunnassa laveasti. Hän tosin muistuttaa, että kaikki ydinasepolitiikka on viime kädessä kansallista ja tätäkin on syytä hahmottaa.

– Joudutaan käsitteitä ehkä pikkaisen käymään läpi ja myöskin harjoitustoimintaan liittyviä lisäinformoinnin tarpeita nyt on selvästi ilmassa.

Häkkäseltä kuullaan valiokunnassa toisena asiana myös raportointi Nato-puolustusministerineuvoston kokouksesta.

Kiljunen itse on sanonut aiemmin, että ulkoasiainvaliokunta on saanut tietoa Suomen osallistumisesta Naton ydinaseharjoitukseen ”konventionaalisen kryptisesti”.

– Tällaista sanontaahan minä olen käyttänyt. Ja onhan tämä tietysti totta, että nyt neljännen kerran valiokunnassa vielä asiasta keskustellaan. Siinä on ollut tavallaan tarvetta täsmentää ymmärrystämme siitä, missä rajat ovat ja millainen tiedonsaanti on järkevää ja olennaista. Mehän emme nyt voi jokaista mutteria ja pulttia ruveta kääntämään ja vääntämään eikä ole tarvettakaan. Yleisilmeessä on vielä muutamia täsmentämisen tarpeita, Kiljunen muotoilee Demokraatille puhelimessa ennen valiokunnan kokousta.

Ulkosiainvaliokunnan pöytäkirjasta on luettavissa myös, että oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ollut oikeuskanslerin vuosikertomuksesta valiokunnan kuultavana tiistaina. Demokraatti tiedusteli Kiljuselta myös, nousiko valiokunnan tiedonsaanti tässä yhteydessä esiin.

Kiljunen raottaa sen verran, että tässä keskustelussa nousi esiin myös eduskunnan informoinnin mielekkyyden rajat. Keskustelu oli Kiljusen mukaan lavea mutta linkittyi myös Naton harjoitustoimintaan.

– Oli hyvä kuulla, miten hän (Pöysti) tulkitsee eduskunnan tiedonsaantioikeuden mahdollisuuden. Niitä siellä hahmoteltiin, Kiljunen muotoilee.

PUOLUSTUSMINISTERI Antti Häkkänen on tänään ollut kuultavana myös puolustusvaliokunnassa.

Puolustusvaliokunnan kello 11 alkaneen kokouksen asialistalla olivat valiokunnan omana asiana “Ajankohtaiset puolustusasiat”. Esityslista tarkentaa, että käsittelyssä ovat “Nato-puolustusministerikokouksen raportointi sekä Naton ydinaseharjoituksen osallistujapohja ja mittakaava”.

Demokraatti tavoitti puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Jukka Kopran (kok.) puhelimitse hieman ennen valiokunnan kokousta.

Kopra ei juuri pystynyt avaamaan, mitä turvaluokitellusta asiasta puhutaan.

– Sinänsä tämä ei liity siihen, mitä mieltä joku on ollut tiedonsaannista mutta tietysti tämä on sitä tiedonsaantia. Tämä on ihan normaalia, että nyt me kuulemme näistä asioista ja keskustelemme. Tällä tavoin sitä tietoa saadaan.

Kopran mukaan kyse ei ole kuitenkaan siitä, että tietoa olisi saatu liian vähän.

– Tämä on ihan normaalia rutiinia.

Minkä tyyppistä tietoa odotatte saavanne “Naton ydinaseharjoituksen osallistujapohja ja mittakaavasta”, joka on listalla?

– Siinä se on sanottu…Siitä keskustellaan. Varmaan sitten tapojen mukaan porukka esittää täsmentäviä kysymyksiä ja käydään rakentavaa keskustelua asiasta. Minun mielestäni tässä kuulemisessa ei ole mitään ihmeellistä.

Kopran mukaan Naton ydinaseharjoituksista on annettu tarpeeksi tietoa.

– On todellakin. Kyllä ne on käyty hyvissä ajoin jo viime keväänä. En minä halua moittia ketään, mutta voisiko olla, että tässä on joidenkin puolueiden valiokunnan jäsenten oma aktiivisuus tai sen puute saanut aikaa tilanteita, että tietoa ei ole sinne omaan ryhmään kulkenut.

Kopra ei ota kantaa siihen, onko Suomi mukana Steadfast Noon -ydinaseharjoituksessa.

Pöysti käsitellyt presidentin roolia Nato-asioissa

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti oli tiistaina ulkoasiainvaliokunnassa käsittelemässä oikeuskanslerin kertomusta.

Tähän liittyen ulkoasiainvaliokunta oli pyytänyt oikeuskansleria lausunnossaan keskittymään tasavallan

presidentin rooliin Nato-asioissa.

Pöystin 14-sivuinen lausunto on luettavissa tästä linkistä.

Pöystin lausunnossa nousee myös jonkin verran esiin eri valtioelinten tiedonsaantiin liittyvät seikat.

“Perustuslain nykymuodon jättämä avoin tulkintatila voi pahimmillaan johtaa siihen, että valtioneuvoston, presidentin ja eduskunnan väliset valtasuhteet muotoutuvat sen mukaan, minkälainen henkilö tai puolue milloinkin vallassa on. Erityisesti eduskunnan tiedonsaantioikeuden ja vaikutusmahdollisuuden turvaamisesta on huolehdittava. Valtiosääntöisten perusratkaisujen jättäminen käytäntöjen ja vakiintuneiden perinteiden varaan sisältää sen vaaran, että jotkut henkilöt tai ryhmät eivät käytäntöjä noudata tai perinteitä kunnioita“, Pöysti kirjoittaa johtopäätöksissään.