SDP:n kansanedustaja yllättää, puolustaa haukuttua lakiesitystä: ”En tykkää siitä, että pelotellaan ihmisiä”

SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen pitää irtisanomisen helpottamista ajavaa hallituksen lakiesitystä tarpeellisena. Hiltusen näkemystä voi pitää SDP:n edustajalle poikkeuksellisena. Simo Alastalo Demokraatti

Oulun vaalipiiristä eduskuntaa valittu Hiltunen on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän luonnehtii itseään yritysmyönteiseksi poliitikoksi, jolla on yrittäjiä paitsi lähipiirissään myös äänestäjissään.

– Tarvitsemme yrittäjyyttä. Edustan nuorena ihmisenä sitä näkökulmaa, että toivoisin, että saisimme nuoria koulutettuja ihmisiä lähtemään yrittäjiksi. Kun he palkkaisivat työntekijöitä, se olisi koko yhteiskunnan etu, Hiltunen perustelee näkemystään Demokraatille.

Hallituksen lakiesitystä Hiltunen kommentoi alun perin Facebook-tilillään sen jälkeen, kun eduskunta oli käynyt keskiviikkona esityksestä lähetekeskustelun.

– Tämä laki ei luo edellytyksiä millekään mielivaltaiselle irtisanomiselle, vaan on tarkoitettu keventämään pienten yritysten edellytyksiä palkata työntekijöitä. Me tarvitsemme kipeästi kasvua, puhumme yrittäjien toimintaedellytysten parantamisesta ja tunnistamme juurikin pienten ja keskisuurten yritysten kasvupotentiaalin, Hiltunen muun muassa kirjoitti.

PÄIVITYKSESTÄ puuttui oppositiossa hallituksen esityksestä taajaan käytetty ilmaus potkulaki. Hiltusen mukaan kyse ei ole sattumasta.

– Ajattelen, että luen sen esityksen, katson millaisia lausuntoja siihen on tullut ja muodostan siltä pohjalta oman näkemykseni. En tykkää siitä, että pelotellaan ihmisiä. Potkulaki on itsessään vähän negatiivinen ilmaisu. Se antaa ymmärtää, että nyt kaikki saa potkut, tai ainakin särisee sillä tavalla minun korvaani.

Päivityksessään Hiltunen toteaa, että irtisanominen ilman etukäteen annettavaa varoitusta on jatkossakin kiellettyä. Hallitus on poistamassa laista sanan painava, jolloin irtisanomiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy.

Myös olennaisuuden ja vakavuuden vaatimukset työntekijän rikkeitä arvioitaessa poistuisivat ja työntekijän uudelleensijoitusvelvollisuus rajattaisiin vain tilanteisiin, joissa sairaus tai työtapaturma vaikeuttavat työntekijän työllistymistä.

On vielä epävarmaa, miten lakia tulkitaan oikeuskäytänteissä, eikä asiantuntijatkaan ole voineet sitä yksiselitteisesti todeta.

HILTUNEN muistuttaa, että Suomessa eletään parhaillaan epävakaita aikoja ja yrityksiä menee konkurssiin ennätysvauhtia.

Hän tunnustaa, että ajankohta irtisanomisen helpottamista koskevalle lakiesitykselle ei nykyisissä työttömyysoloissa ole välttämättä viestinnällisesti oikea.

– Meillä on todella paljon työttömiä, mikä on aina inhimillisesti kamalaa. Mutta olen myös yrittäjien puolella ja toivon, että yritykset kasvavat, jolloin työntekijöille on töitä.

Hiltunen ei pidä vastakkainasettelusta, jossa työnantajaleiri leimataan pahaksi ja työntekijäpuoli hyväksi.

– Molempia pitää puolustaa. Se on lähtökohta ajattelussani.

– Repivä linja ei ole minun linjani. Siksi oppositiossa on myös hankala toimia, koska näen monissa asioissa myös hyviä puolia.

Korostuuko vastakkainasettelu palkansaajien ja työnantajien välillä liikaa julkisessa keskustelussa?

– Minun näkökulmastani korostuu. Jos meillä ei ole koulutusta, meillä ei tule työkykyisiä, hyvinvoivia ihmisiä työelämään, eivät yritykset pärjää. Totta kai he haluavat pitää kiinni hyvistä työntekijöistä.

– Ei se tarkoita sitä, että jos teet jonkun virheen, sinut pistetään pihalle. Eihän tästä siitä ole kyse, vaan siitä, että jos jatkuvasti laiminlyöt työntekijänä sovitut tehtävät. Tämä palvelee pientä yrittäjää, jolla ei ehkä ole samanlaisia keinoja kuin isoilla yrityksillä.