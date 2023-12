”Eiköhän se olisi nyt jo aika toiselle naiselle” – Urpilainen ja Marin keskustelivat ”lasikatoista”

Lauantaina virallisesti SDP:n presidenttiehdokkaaksi nimetty Jutta Urpilainen käynnisti kampanjansa samana iltana Apollo Live Club -yökerhossa Helsingissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ohjelmassa oli Urpilaisen sekä Suomen entisen pääministerin Sanna Marinin keskustelu. Aiheina olivat lasikattojen rikkominen, kriisijohtajuus ja rohkeus muuttaa maailmaa.

Tapahtuman juontanut toimittaja Kirsi Heikel kysyi keskustelun alussa politiikan jättäneeltä Marinilta tämän kuulumisia. Marin vastasi hänelle kuuluvan oikein hyvää.

- Toisin kuin aviiseista voi lukea, en ole lähtenyt puolueesta mihinkään. Mutta myös paljon on reissaamista uusissa tehtävissä. Työskentelen Tony Blair -instituutilla, tehtävänä neuvoa eri maiden hallituksia, poliittisia johtajia erilaisissa kysymyksissä, ja sitten teen myös kaikenlaista muuta mihin liittyy paljon reissaamista.

Hän sanoi seuraavansa yhä tarkasti, mitä Brysselissä ja kotimaan politiikassa tapahtuu.

- Olen itse sanonut niin, että ei se palo mihinkään ole kadonnut, vaikka foorumit vaihtuvat. Kenties tulevaisuudessa ehkä joskus taas tämä politiikan puoli kutsuu, mutta tällä hetkellä (toimin) erilaisilla areenoilla.

Marin kertoi osallistuvansa Urpilaisen kampanjaan ”täysin sydämin ja tarmoin sosialidemokraattina”.

HEIKEL kysyi Urpilaiselta ja Marinilta, mikä on heidän näkemyksensä Suomen itärajasta ja Venäjän Suomea kohtaan suuntaamasta hybridioperaatiosta.

- Mielestäni tässä on kysymys selkeästi siitä, että Venäjä haluaa yrittää horjuttaa meidän yhtenäisyyttä Euroopan unionissa ja Suomessa. Valitettavasti tällaisia konnuuksia kuin hybridioperaatio meidän itärajallamme tullaan jatkossakin näkemään, Urpilainen sanoi.

Hän kertoi antavansa tukensa hallituksen päätökselle sulkea Suomen itärajan kokonaan.

- Osoitettiin selkeästi Venäjälle, että tätä emme hyväksy.

Marinin mukaan aiemminkin on nähty, että Venäjä käyttää ihmisiä häikäilemättä hyväkseen, työntää ihmisiä rajan yli ja järjestää tämänkaltaisia masinoituja operaatioita.

- Totta kai siihen pitää pystyä vastaamaan.

MARIN huomautti, että Venäjän sodankäynnin ja vaikuttamisen välineet ovat moninaiset.

- Ne ovat sitä, että työnnetään ihmisiä rajan yli, mutta samanaikaisesti myös sitä, että esimerkiksi erilaisia nettifoorumeita käyttämällä pyritään luomaan vastakkainasettelua, vihanlietsontaa tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Meidän ei pidä sortua siihen, että lähtisimme tällaiseen vaikuttamispyrkimykseen mukaan.

Marinin mukaan naisille on tärkeää välittää viesti, että heillä on oikeus ”olla 100 prosenttia”.

- Teidän ei tarvitse olla 50 tai 20 prosenttia oma itsenne, jotta voitte olla uskottavia. Eli on oikeus olla vahva, on oikeus olla johtaja, jos on siinä asemassa, on oikeus olla tosi pätevä uraihminen, ja samanaikaisesti on oikeus olla äiti, tytär, hyvä ystävä. On oikeus jokaiseen niihin puoleen elämässä, mitä meillä kaikilla siinä omassa elämässä on, Marin sanoi.

URPILAISELLA on kokemusta illan aiheena olleesta lasikattojen rikkomisesta. Hän on SDP:n ensimmäinen naispuheenjohtaja, ensimmäinen nainen Suomen valtiovarainministerinä ja Suomen ensimmäinen naispuolinen EU-komissaari.

- Meillä on ollut Suomessa 12 presidenttiä, 11 miestä ja yksi nainen, niin eiköhän se olisi nyt jo aika toiselle naiselle, Urpilainen sanoi ja sai raikuvat suosionosoitukset.

Lopuksi Heikel kysyi Urpilaiselta, minkälaisen presidentin Suomi hänestä saisi.

- Uskon, että Suomi saisi minusta kansainvälisesti kokeneen, verkostoituneen presidentin, joka on valmis siihen tehtävään ensimmäisestä päivästä lähtien. Vahvan arvojohtajan, joka haluaa koota suomalaisia yhteisten arvojen äärelle ja josta löytyy tunnetusti sisua ja sydäntä, Urpilainen sanoi.

Johanna Latvala / STT