Talous

12.2.2026 08:38 ・ Päivitetty: 12.2.2026 08:38

EK kertoo uudesta ennätyksestä

Kari Hulkko

Suomessa valmistui viime vuonna yli kahdeksan miljardin euron arvoiset investoinnit vihreään siirtymään, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä on EK:n ylläpitämän dataikkunan seurantahistorian ennätystaso.

Uusia hankkeita tuli viime vuonna vireille noin 24 miljardin euron arvosta.

Kaikkiaan vireillä on yli 1 250 vihreän siirtymän investointihanketta, joiden arvo on yhteensä yli 300 miljardia euroa.

EK:n mukaan luvut kertovat, että vihreän siirtymän investoinneista on tullut merkittävä talouden ajuri Suomelle.

