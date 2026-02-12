Talous
12.2.2026 08:38 ・ Päivitetty: 12.2.2026 08:38
EK kertoo uudesta ennätyksestä
Suomessa valmistui viime vuonna yli kahdeksan miljardin euron arvoiset investoinnit vihreään siirtymään, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
Kyseessä on EK:n ylläpitämän dataikkunan seurantahistorian ennätystaso.
Uusia hankkeita tuli viime vuonna vireille noin 24 miljardin euron arvosta.
Kaikkiaan vireillä on yli 1 250 vihreän siirtymän investointihanketta, joiden arvo on yhteensä yli 300 miljardia euroa.
EK:n mukaan luvut kertovat, että vihreän siirtymän investoinneista on tullut merkittävä talouden ajuri Suomelle.
