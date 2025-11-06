Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.11.2025 11:17 ・ Päivitetty: 6.11.2025 11:17

EK laskee: Tästä tulee miljardilasku

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK laskee, että yrityksiin kohdistuva sääntely maksaa suomalaisille yrityksille jopa kuusi miljardia euroa vuodessa. Suhteessa bkt:hen sääntelyn kustannukset nousevat 2-2,5 prosenttiin, EK laskee.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EK perää sääntelyn sujuvoittamista sekä kotimaassa että EU:ssa.

-  Luvut osoittavat, että sääntelyä sujuvoittamalla ja ylisääntelyä karsimalla voidaan parantaa kilpailukykyä ja vauhdittaa kasvua. Myös Suomen hallituksen on edelleen terävöitettävä otettaan sääntelyn sujuvoittamisessa, sanoi toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

Sääntelyn taakka voi EK:n arvion mukaan olla pk-yrityksille hyvin raskas. 5-10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä yritys voi joutua kantamaan sääntelystä seuraavia kustannuksia, jotka nousevat 2,6-5,2 prosenttiin. Samalla keskimääräinen liikevoitto voi olla 4-6 prosentin luokkaa.

Vaikka sääntelyllä on myös myönteisiä vaikutuksia, ei yrityksille koituvien velvoitteiden vaikutuksia pääse pakoon. Ne ovat yrityksille kulu, samalla tavalla kuin tulli tai veronkorotus, Häkämies sanoi.

-  Velvoitteita ei voida vain lisätä ilman, että sillä on vaikutuksia yritysten menestykseen ja kasvuun, hän totesi.

HÄKÄMIEHEN mukaan ministeriöt tulisi velvoittaa tekemään jokaisen uuden lakiesityksen yhteydessä yritysvaikutusarvio hallinnollisesta taakasta ja kustannuksista.

-  Mikäli esitys lisää niitä, se on palautettava valmisteluun ja esitystä on joko muutettava tai haettava korvaavat säästöt olemassa olevasta sääntelystä. Velvoitteen tulisi koskea myös EU-lainsäädännön voimaan saattamista, Häkämies visioi.

EK:n selvityksessä haasteltiin 19 erikokoista ja eri toimialoilla toimivaa yritystä. Lisäksi siihen tehtiin yrityskysely, johon vastasi 238 yritystä.

