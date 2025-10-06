Talous
6.10.2025 06:25 ・ Päivitetty: 6.10.2025 06:25
EK:n kysely: Yritykset arvioivat etätyön hidastavan Suomen talouskasvua
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyyn vastanneista yrityksistä 56 prosenttia katsoo, että etätyö hidastaa Suomen talouskasvua ainakin jonkin verran.
Kyselyssä kuusi prosenttia vastaajista arvioi etätyön vaikutusten hidastavan talouskasvua erittäin merkittävästi.
Muutoksia etä- ja läsnätyökäytäntöihin viimeisen puolen vuoden aikana oli tehnyt neljännes kyselyyn vastanneista yrityksistä. Yleisimmin muutokset ovat tarkoittaneet läsnätyön lisäämistä (43 prosenttia vastaajista) tai selkeämpien käytäntöjen luomista (41 %).
EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvioi, että läsnätyön lisääminen on oikea suunta talouden kasvu-uralle kääntämisen kannalta.
– Etätyöllä on kuitenkin sijansa esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisessa, hän sanoo tiedotteessa.
RUNSAS neljännes vastaajista arvioi virastojen palveluiden heikentyneen etätyön lisääntymisen myötä. Monet viranomaisten suorittamat tarkastukset vaativat fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Kyselyn vastaajien mukaan viranomaisten lisääntynyt etätyö on aiheuttanut ongelmia näiden tapaamisten järjestämisessä.
EK:n kyselyyn vastanneista 66 prosenttia oli vähintään kohtalaisen huolissaan kaupunkikeskustojen hiljenemisestä etätyön vuoksi.
– Etätyö on iskenyt voimalla erityisesti palveluihin. Hiljentyneet kaupunkikeskustat ja vähäinen läsnätyöntekijöiden määrä ovat haastava toimintaympäristö esimerkiksi ravintolapalveluille, EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo tiedotteessa.
Syyskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 550 EK:n jäsenyritystä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.