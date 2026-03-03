Ekonomien Kokkonen eroaa – ”Pyydän anteeksi”

Jukka-Pekka Kokkonen on eronnut Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Kokkonen poistettiin sunnuntaina Kauppatieteiden ylioppilaiden opiskelijatapahtumasta epäillyn epäasiallisen käytöksen vuoksi. Demokraatti Demokraatti

– Pyydän anteeksi tapahtunutta. Ekonomiyhteisö on minulle erittäin tärkeä ja haluan, että tästä koituu mahdollisimman vähän vahinkoa yhteisölle ja sen jäsenille. Puheenjohtajan rooli on merkittävä ja arvokas, joten katson, että edellytyksiä puheenjohtajana toimimiseen ei näin ollen enää ole, Kokkonen sanoo Suomen Ekonomien tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan puheenjohtajan tehtävät siirtyvät toistaiseksi varapuheenjohtaja Hanna-Maija Kivirannalle. Suomen Ekonomien kevätliittokokous valitsee uuden puheenjohtajan toukokuussa.