Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.3.2026 13:32 ・ Päivitetty: 19.3.2026 13:32

EKP: Lähi-idän sota lisää inflaation riskiä ja uhkaa talouskasvua

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP - LEHTIKUVA
EKP:n pääkonttori Frankfurtissa.

Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt kolme ohjauskorkoaan ennallaan. Keskeinen talletuskorko pysyy 2,0 prosentissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EKP totesi, että Lähi-idän sota tekee näkymät selvästi aiempaa epävarmemmiksi. Inflaation riski kasvaa energian hintojen nousun seurauksena. Samalla talouskasvu uhkaa hidastua.

EKP ennakoi, että euroalueen kokonaisinflaatio on tänä vuonna 2,6 prosenttia.

Ennustetta on energian hintojen nousun takia nostettu joulukuun arviosta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU