Politiikka
19.3.2026 13:32 ・ Päivitetty: 19.3.2026 13:32
EKP: Lähi-idän sota lisää inflaation riskiä ja uhkaa talouskasvua
Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt kolme ohjauskorkoaan ennallaan. Keskeinen talletuskorko pysyy 2,0 prosentissa.
EKP totesi, että Lähi-idän sota tekee näkymät selvästi aiempaa epävarmemmiksi. Inflaation riski kasvaa energian hintojen nousun seurauksena. Samalla talouskasvu uhkaa hidastua.
EKP ennakoi, että euroalueen kokonaisinflaatio on tänä vuonna 2,6 prosenttia.
Ennustetta on energian hintojen nousun takia nostettu joulukuun arviosta.
