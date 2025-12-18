Talous
18.12.2025 18:09 ・ Päivitetty: 18.12.2025 18:09
EKP nosti ennustettaan talouskasvusta
Euroopan keskuspankki EKP jätti torstaina ennakko-odotusten mukaisesti ohjauskorkonsa ennalleen, joten EKP:n tärkein ohjauskorko eli talletuskorko pysyy edelleen 2,0 prosentissa.
EKP alensi ohjauskorkoja viimeksi kesäkuussa. EKP arvioi, että euroalueen inflaatio on ensi vuonna keskimäärin 1,9 prosenttia.
Samalla EKP nosti ennustettaan talouskasvusta. Euroalueen talouden odotetaan kasvavan ensi vuonna 1,2 prosenttia, kun aiempi arvio oli 1,0 prosenttia.
Kasvuennusteen nostamisen taustalla on keskuspankin mukaan etenkin sisäisen kysynnän parantuminen.
- Mikään ulkoinen voima ei nyt pakota keskuspankkia linjamuutoksiin, ja edessä on pidempi seesteinen rahapolitiikkaperiodi, arvioi OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen korkopäätöstä tuoreeltaan viestipalvelu X:ssä.
Kommentit
