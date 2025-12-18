EKP alensi ohjauskorkoja viimeksi kesäkuussa. EKP arvioi, että euroalueen inflaatio on ensi vuonna keskimäärin 1,9 prosenttia.

Samalla EKP nosti ennustettaan talouskasvusta. Euroalueen talouden odotetaan kasvavan ensi vuonna 1,2 prosenttia, kun aiempi arvio oli 1,0 prosenttia.

Kasvuennusteen nostamisen taustalla on keskuspankin mukaan etenkin sisäisen kysynnän parantuminen.

- Mikään ulkoinen voima ei nyt pakota keskuspankkia linjamuutoksiin, ja edessä on pidempi seesteinen rahapolitiikkaperiodi, arvioi OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen korkopäätöstä tuoreeltaan viestipalvelu X:ssä.