Perussuomalaisten ryhmä jakoi rangaistukset silmien venyttelystä – Keskisarja: ”Aikalaishulluuden kauden kärkitulos”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä antoi vakavan huomautuksen silmienvenyttelykuvia julkaiselle kansanedustajille Juho Eerolalle ja Kaisa Garedewille.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä totesi ryhmäkokouksen päätteeksi, että kuvat ovat johtaneet tarkoitusperistään riippumatta kansainväliseen kohuun.

– Olemme keskustelleet vakavasti asiasta eduskuntaryhmässä ja tulleet tulokseen, että kuvia ei olisi tullut julkaista ja tulleet yhteisymmärrykseen, ettei tällaista tapahdu jatkossa. Edustajat ovat saaneet tästä vakavan huomautuksen ryhmältä. Kannan tapahtuneesta vastuun ja pyydän anteeksi aiheutunutta vahinkoa, Mäkelä sanoi medialle eduskunnassa torstaina.

Mäkelän jälkeen sekä Eerola että Garedew kävivät vuorollaan pyytämässä kuvia anteeksi. Eerola oli julkaisuaan pahoitellut jo useita kertoja aikaisemmin.

– Halusin tukea missiä ja päivitykseni tarkoitus ei ollut millään tavalla olla rasistinen. Siksi nyt pyydän anteeksi niiltä, joita olen loukannut. Se ei ollut millään tavalla tarkoitukseni, Garedew sanoi.

Mäkelä piti kiinni tulkinnastaan, jonka mukaan silmienvenyttelykuvien ei ollut tarkoitus olla rasistisia. Olivatko kuvat rasistisia tarkoituksestaan huolimatta? Siihen Mäkelä ei ottanut kantaa.

PERUSSUOMALAISTEN ryhmäkokouksen aikana medialle kävi kommentoimassa puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja, joka vaikutti vesittävän ryhmänsä anteeksipyynnön jo etukäteen.

– Muistatteko vuosi sitten kiinalaisalus katkoi kallisarvoiset kaapelimme Itämerellä, ehkä tahallaan. Pyysikö Kiina anteeksi suomen kielellä suomalaisissa tiedotusvälineissä? Vaurioituiko Kiinan maakuva?

– Tämä on minun mielestäni joko suomettumisen Suomen ennätys, siis 70-luvun enkat paukkuvat rikki, tai mikä todennäköisempää, tämä on aikalaishulluuden kauden kärkitulos, joka valitettavasti rikkoutuu vielä ensi vuonna, Keskisarja paalutti.

Mäkelä ei täsmentänyt, oliko Keskisarja mukana ryhmän yksimieliseksi kutsutussa lausunnossa. Mäkelältä kysyttiin, miksi kuvien julkaisu on nyt anteeksipyynnön ja rankaisun paikka, vaikka se ei sitä hänen mielestään aikaisemmin ollut ja hän on tukenut Juho Eerolaa.

– Kuten tässä huomaamme Juho Eerola on toiminut tässä hyvin selkärankaisesti ja tullut tätä asiaa anteeksi pyytämään. Siinä mielessä tukeni on ollut varsin aiheellista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kommentoi medialle pitävänsä perussuomalaisten ratkaisua riittävänä.