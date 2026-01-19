Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.1.2026 15:28 ・ Päivitetty: 19.1.2026 15:28

EKP:lle valitaan uusi varapääjohtaja – Olli Rehn mukana, mutta ei suosikki

DEMOKRAATTI / MIKKO HUOTARI
Euroopan keskuspankin pääkonttori sijaitsee Saksan Frankfurtissa.

Euroalueen valtiovarainministerit aikoivat äänestää Brysselissä maanantaina ehdokkaasta Euroopan keskuspankin (EKP) uudeksi varapääjohtajaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Paikasta oli mukana kisaamassa myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Rehn ei ole kisassa enää ennakkosuosikki, vaikka häntä pidettiinkin aiemmin yhtenä kärkiehdokkaista. Rehnin mahdollisuudet kuitenkin heikentyivät, kun EU-parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta ei listannut häntä suosikikseen viime viikon kuulemisten jälkeen. Sen sijaan valiokunta suositti neuvostolle kahta nimeä: Latvian Martins Kazaksia ja Portugalin Mario Centenoa.

Latvian Kazaks on maansa keskuspankin nykyinen johtaja, Centeno taas Portugalin keskuspankin entinen johtaja.

EUROMAITA on 21, ja voittajan on saatava vähintään 16 euroalueen ministerin tuki. Lisäksi kyseisten maiden on edustettava vähintään 65:tä prosenttia euroalueen väestöstä.

Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Lopullisen päätöksen valinnasta tekee Eurooppa-neuvosto, mutta maanantain nimityksen muuttaminen olisi kuitenkin epätodennäköistä.

Suomi on lobannut Rehnin valinnan puolesta. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla, että hallitus on tehnyt töitä Rehnin valinnan eteen, ja pyrkinyt vaikuttamaan etenkin jäsenmaiden hallitusten kantoihin.

REHN itse arvioi perjantaina lähettämässään tiedotteessa, että Euroopan keskuspankin varapääjohtajan valinnassa painavat myös muut syyt kuin ehdokkaiden ammatillinen pätevyys.

Rehnin mukaan nyt laadittu hakijajärjestys heijastaa poliittisia mieltymyksiä, ei arviota ehdokkaiden ammatillisesta pätevyydestä. Hän kehottikin tiedotteessaan arvioimaan kokemustaan ja pätevyyttään varapääjohtajan tehtävään.

Ennen Suomen Pankin johtotehtäväänsä Rehn on toiminut muun muassa EU:n talous- ja raha-asioista vastaava komissaarina.

EKP on euroalueen keskuspankki. Sen päätehtävän on pitää yllä hintavakautta, ja sen päätökset esimerkiksi korkotasosta heijastuvat suoraan Suomenkin talouteen.

Teksti: STT/Sanna Raita-aho

