Talous

11.9.2025 12:33 ・ Päivitetty: 11.9.2025 12:33

EKP:lta odotettu korkopäätös

LEHTIKUVA / AFP / DANIEL ROLAND
EKP:n päämaja Saksan Frankfurtissa.

Euroopan keskuspankki pitää odotetusti ohjauskorot ennallaan. EKP jätti korot ennalleen myös edellisessä kokouksessaan ennen elokuun kesälomataukoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Monet tarkkailijat pitivät etukäteen todennäköisenä, että EKP pitää korot nykyisellä tasollaan loppuvuoden ajan.

Taustalla on inflaation tasaantuminen euroalueella. Elokuussa kuluttajahinnat nousivat Eurostatin mukaan 2,1 prosentin tahtia, eli EKP:n kahden prosentin inflaatiotavoite on saavutettu.

