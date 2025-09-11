Talous
11.9.2025 12:33 ・ Päivitetty: 11.9.2025 12:33
EKP:lta odotettu korkopäätös
Euroopan keskuspankki pitää odotetusti ohjauskorot ennallaan. EKP jätti korot ennalleen myös edellisessä kokouksessaan ennen elokuun kesälomataukoa.
Monet tarkkailijat pitivät etukäteen todennäköisenä, että EKP pitää korot nykyisellä tasollaan loppuvuoden ajan.
Taustalla on inflaation tasaantuminen euroalueella. Elokuussa kuluttajahinnat nousivat Eurostatin mukaan 2,1 prosentin tahtia, eli EKP:n kahden prosentin inflaatiotavoite on saavutettu.
