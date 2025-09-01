Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

1.9.2025 09:42 ・ Päivitetty: 1.9.2025 10:00

EKP:n Lagarde varoittaa Trumpista

LEHTIKUVA / AFP / MANDEL NGAN

Euroopan keskuspankki EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde varoittaa, että olisi sekä Yhdysvaltojen että maailman taloudelle suureksi vaaraksi, jos presidentti Donald Trump onnistuu saamaan Yhdysvaltojen rahapolitiikan hallintaansa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lagarde arvioi ranskalaisen radioasema Radio Classiquen haastattelussa, että Trumpin olisi hyvin vaikeaa saada taakseen enemmistö Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin rahapolitiikasta päättävästä avomarkkinakomiteasta.

-  Jos hän onnistuisi siinä, aiheuttaisi se mielestäni hyvin vakavan uhan Yhdysvaltojen ja koko maailman taloudelle. Rahapolitiikalla on tietenkin vaikutus Yhdysvaltojen hintavakauden ja työllisyyden kehitykseen.

RAHAPOLITIIKAN ohjaaminen yhden ihmisen mahtikäskyjen perusteella olisi suuri uhka Yhdysvaltojen ja sitä kautta koko maailman talouden tasapainolle, hän totesi.

Presidentti Trump on toistuvasti vaatinut Fediä laskemaan ohjauskorkoa ja yrittää erottaa Fedin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin.

Cook on riitauttanut erottamisuhan oikeudessa ja on oikeudellisesti epäselvää, onko presidentillä oikeutta erottaa hänet. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoisen linjauksen mukaan presidentti voi erottaa Fedin johtokunnan jäsenen vain jos kyseessä on vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.

Trump pääsee nimittämään Fedin uudeksi pääjohtajaksi mieleisensä ehdokkaan kun Jerome Powellin virkakausi päättyy ensi vuonna.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU