EKP:n Lagarde varoittaa Trumpista

Euroopan keskuspankki EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde varoittaa, että olisi sekä Yhdysvaltojen että maailman taloudelle suureksi vaaraksi, jos presidentti Donald Trump onnistuu saamaan Yhdysvaltojen rahapolitiikan hallintaansa.

Lagarde arvioi ranskalaisen radioasema Radio Classiquen haastattelussa, että Trumpin olisi hyvin vaikeaa saada taakseen enemmistö Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin rahapolitiikasta päättävästä avomarkkinakomiteasta.

- Jos hän onnistuisi siinä, aiheuttaisi se mielestäni hyvin vakavan uhan Yhdysvaltojen ja koko maailman taloudelle. Rahapolitiikalla on tietenkin vaikutus Yhdysvaltojen hintavakauden ja työllisyyden kehitykseen.

RAHAPOLITIIKAN ohjaaminen yhden ihmisen mahtikäskyjen perusteella olisi suuri uhka Yhdysvaltojen ja sitä kautta koko maailman talouden tasapainolle, hän totesi.

Presidentti Trump on toistuvasti vaatinut Fediä laskemaan ohjauskorkoa ja yrittää erottaa Fedin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin.

Cook on riitauttanut erottamisuhan oikeudessa ja on oikeudellisesti epäselvää, onko presidentillä oikeutta erottaa hänet. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden taannoisen linjauksen mukaan presidentti voi erottaa Fedin johtokunnan jäsenen vain jos kyseessä on vakava tehtävien laiminlyönti tai rikkomus.

Trump pääsee nimittämään Fedin uudeksi pääjohtajaksi mieleisensä ehdokkaan kun Jerome Powellin virkakausi päättyy ensi vuonna.