Eläketurvakeskus: Työikäisten omaishoitajien määrä kasvanut 60 % parissakymmenessä vuodessa

Työikäisten omaishoitajien määrä on kasvanut vajaassa 20 vuodessa noin 60 prosenttia, kertoo Eläketurvakeskus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuonna 18-68-vuotiaita omaishoidon toimeksiantosopimuksen solmineita oli noin 31 000. Heistä noin kolme neljäsosaa oli naisia.

- Omaishoitajat ovat yhä nuorempia ja elävät aiempaa useammin monen hengen kotitaloudessa. Tämä viittaa siihen, että kasvava osuus heistä toimii oman lapsensa omaishoitajana, arvioi erikoistutkija Susanna Sten-Gahmberg tiedotteessa.

Omaishoitajien ansiotulot ovat pienemmät kuin muulla väestöllä.

- Viime vuonna omaishoitajien ansiotulot hoitopalkkio mukaan lukien olivat keskimäärin noin kaksi kolmasosaa muun väestön tuloista.

Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa havaittiin, että omaishoitajien ansiot pienenivät merkittävästi sinä vuonna, jolloin sopimus omaishoidosta solmittiin. Omaishoitajien keskimääräiset ansiotulot olivat muuta väestöä pienemmät jo viisi vuotta ennen omaishoitajuutta.

OMAISHOITO näyttää heikentävän omaishoitajien työmarkkina-asemaa ja ansiotuloja, mutta tähän saattaa liittyä valikoitumista.

- Esimerkiksi heikommassa asemassa työmarkkinoilla olevat saattavat alkaa omaishoitajiksi muita todennäköisemmin, Sten-Gahmberg pohtii.

Viime vuosikymmeninä omaishoitajina toimivien koulutustaso on noussut vastaamaan muun väestön koulutustasoa. Samaan aikaan heidän työllisyytensä on kasvanut viime vuosikymmeninä nopeammin kuin muilla väestöryhmillä, mutta työllisten osuus on edelleen muuta väestöä pienempi.