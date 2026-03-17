17.3.2026 13:28 ・ Päivitetty: 17.3.2026 13:28

Eläkkeelle jäävä Jyri Häkämies ryhtyy neuvonantajaksi

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajan tehtävästä eläkkeelle jäävä Jyri Häkämies aloittaa Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin neuvonantajana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta tiistaina kertoneen Cursorin mukaan Häkämies toimii tehtävässä ilman taloudellista korvausta.

Cursorin hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Saari kiittelee Häkämiestä tiedotteessa siitä, että hän haluaa panostaa entisen kotiseutunsa tulevaisuuteen.

Cursor keskittyy muun muassa Suomen akkustrategian tavoitteiden saavuttamiseen ja datakeskusliiketoiminnan kehittämiseen.

Vuodesta 2012 EK:n toimitusjohtajana toiminut Häkämies on jäämässä eläkkeelle toukokuussa. EK:n uutena toimitusjohtajana aloittaa huhtikuussa Minna Helle.

Tätä ennen Häkämies, 64, on ollut muun muassa kokoomuksen kansanedustaja, elinkeinoministeri ja puolustusministeri.

Huomasitko nämä?

Pekka Tuuri

Mielipiteet
17.3.2026
Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta
Lue lisää

Susanna Luikku

Työmarkkinat
17.3.2026
Analyysi: Yli kolme neljännestä työttömistä ei pääse töihin, vaikka Suomen talous kasvaisi
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
17.3.2026
Arvio: Harry Salmenniemestä tuskin tulee suuren yleisön kirjailijaa, mutta laatu pysyy taattuna
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

