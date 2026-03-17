Politiikka
17.3.2026 13:28 ・ Päivitetty: 17.3.2026 13:28
Eläkkeelle jäävä Jyri Häkämies ryhtyy neuvonantajaksi
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajan tehtävästä eläkkeelle jäävä Jyri Häkämies aloittaa Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin neuvonantajana.
Asiasta tiistaina kertoneen Cursorin mukaan Häkämies toimii tehtävässä ilman taloudellista korvausta.
Cursorin hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Saari kiittelee Häkämiestä tiedotteessa siitä, että hän haluaa panostaa entisen kotiseutunsa tulevaisuuteen.
Cursor keskittyy muun muassa Suomen akkustrategian tavoitteiden saavuttamiseen ja datakeskusliiketoiminnan kehittämiseen.
Vuodesta 2012 EK:n toimitusjohtajana toiminut Häkämies on jäämässä eläkkeelle toukokuussa. EK:n uutena toimitusjohtajana aloittaa huhtikuussa Minna Helle.
Tätä ennen Häkämies, 64, on ollut muun muassa kokoomuksen kansanedustaja, elinkeinoministeri ja puolustusministeri.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.