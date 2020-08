”Elän tässä ajassa” – näin SDP:n puheenjohtajana viimeistä vuorokautta oleva Antti Rinne kommentoi Demokraatille tulevaisuuden suunnitelmiaan politiikassa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, ettei hänen mielensä ole haikeana, vaikka hänen puheenjohtajakauttaan on jäljellä enää yksi vuorokausi.

– Ei ole haikea, koska tiedän, että henkilö, joka tulee valituksi, tulee ihan varmasti jatkamaan sitä linjaa, jota olemme yhdessä rakentaneet ja tulee jatkamaan sitä hyvin.

Rinne vieraili Demokraatin D-STUDIOSSA SDP:n puoluekokouksessa juuri ennen kokouksen avausta. Rinne summasi haastattelussa aikaansa puoluejohdossa. Rinne valittiin puheenjohtajaksi vuonna 2014.

Demokraatti kysyi Rinteeltä, mitkä asiat hän kokee suurimmiksi saavutuksikseen puheenjohtajana.

– Minun täytyy palata vuoteen 2013, kun alkoi tulla paljon kyselyitä siitä, että lähtisin puheenjohtajaehdokkaaksi, että pitäisi muuttaa SDP:n suuntaa. Silloin mietin, eikö joku muu olisi parempi henkilö tähän tehtävään. Sitten porukka sai vakuutettua, että minun pitää lähteä suuntaa muuttamaan, että ainoa keino tehdä se on puheenjohtajakilpailun kautta.

– Kyllä minä väitän, että kuuden vuoden aikana SDP on muuttanut suuntaansa, tullut lähemmäs tavallista ihmistä ja tavallisen ihmisen arkea. Ja se mitä olemme saaneet tapahtumaan vuoden 2017 puoluekokouksen jälkeen, että palautettiin ohjelmatyö arvoonsa. SDP on aina menestynyt, kun ohjelmatyö on ollut hanskassa ja olemme olleet yhteiskunnallisesti aloitteellisia. 2017 oppositiokaudella otimme poliittisen keskustelun täysin haltuun, tulimme uudelleen uudistuspuolueeksi ja sen seurauksena olemme ensimmäistä kertaa 16 vuoteen pääministeripuolueena ja ensimmäistä kertaa 20 vuoteen eduskuntavaaleissa ykköspuolueen paikassa.

Rinne sanoo, että pääministeriksi pääseminen oli paitsi puolueelle myös hänelle itselleen suuri asia.

– Vain ja ainoastaan pääministeripuolueen lähtökohdasta pystyy vaikuttamaan yhteiskuntaan mahdollisimman paljon, omasta arvopohjasta lähtien ja rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa niiden arvojen pohjalta, joita sosialidemokraattisella kansanliikkeellä on.

Rinne kommentoi haastattelussa myös tulevaa politiikan tulevaa syksyä ja budjettiriihtä. Rinne näkee, että hallituspuolueilla on sangen yhtenäinen näkemys siitä, kuinka koronakriisin keskellä tulee toimia.

– Meidän täytyy vahvistaa taloutta elvyttämällä. Sen jälkeen tulee vaihe, jossa täytyy lähteä rakentamaan vahvaa työllisyyttä. Ei työllisyysasteen nostotavoite ole mihinkään poistunut, päinvastoin. Me tarvitsemme satoja tuhansia työpaikkoja tai lisätyöllisiä 2040-luvulle tultaessa, jotta hyvinvointivaltion rahoituspohja voidaan turvata. On äärimmäisen tärkeää tavallisen suomalaisen kannalta, että terveysepalvelut pelaavat ja lapset pääsevät kouluun tai päiväkotiin.

Rinne nostaa esiin toisen asteen maksuttomuuden ja oppivelvollisuuden laajentamisen.

– Se on aivan keskeinen työllistämisen keinoja pitkällä tähtäimelle. Tällä hetkellä 41 % niistä ihmisistä, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun ovat työssä ja loput ovat työelämän ulkopuolella eivätkä opiskele. Toisen asteen suorittaneilla työllisyysssaste on 75 %. Se on siis merkittävä työllisyystekijä pitkälle tulevaisuuteen.

Uudistuksen vastustajat ovat väittäneet uudistusta muun muassa kalliiksi. Rinne ei osta väitettä.

– Samat yhteiskuntapiirit vastustivat peruskoulun rakentamista. Niissä piireissä näyttää olevan korkealentoista elitismiä, että annetaan sellaisten ihmisten oppia, joilla on varaa. Se ei kuulu sosialidemokraattien tavoitteisiin. Me haluamme, että jokainen saa sellaisen koulutuksen, jolla pärjää elämässä. Toinen aste on ehdoton minimi, jota pitää tulevilta sukupolvilta edellyttää.

Rinne totesi aiemmin viikolla eduskuntaryhmän kokouksessa, että kaikkia keinoja työllisyyden parantamiseksi on tarkasteltava avoimesti. Rinne sanoo nyt, että arviossa pitää ottaa huomioon keinojen muutkin yhteiskunnalliset vaikutukset kuin vain työllisyys.

– Jos ne johtavat epäoikeudenmukaisuuteen, sortamiseen, sellaisia keinoja ei pidä ottaa käyttöön.

Keskusta valitsee parin viikon kuluttua uuden puheenjohtajan. Rinne ei lähde arvioimaan sen suuremmin valinnan merkitystä.

– Demokratian kannalta on tärkeää, että silloin tällöin arvioidaan puoluejohto ja poliittiset linjat. Puoluekokoukset ovat paikkoja, joissa se puolueissa tehdään.

Rinne sanoo olevansa ehdolla kuntavaaleissa keväällä 2021, mutta ei lupaa vielä ehdolle asettumista eduskuntavaaleissa 2023.

– En ole miettinyt asiaa. Elän tässä ajassa ja nyt hoidetaan puheenjohtajapesti puolueessa loppuun kunnialla ja sen jälkeen kansanedustajan ja eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen tehtävät.

