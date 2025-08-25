Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.8.2025 06:20 ・ Päivitetty: 25.8.2025 06:20

Elina Valtonen moittii: Israel on mennyt Gazan sodassa ”liian pitkälle”

LEHTIKUVA / AFP

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok) mielestä itsenäinen ja demilitarisoitu Palestiina auttaisi Israelin asukkaita ja myös palestiinalaisia saamaan alueelleen kestävää turvallisuutta.

Demokraatti

Demokraatti

Helsingissä ministeriön suurlähettiläspäivillä maanantaina puhunut Valtonen piti tulitauon saamista, Hamasin ottamien panttivankien vapauttamista ja Gazan humanitäärisen hädän lievittämistä nyt kiireellisimpänä tavoitteena.

– Israel on sotatoimillaan mennyt moninkertaisesti liian pitkälle. Suomi on aktiivisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti edellyttänyt kansainvälisen oikeuden kunnioittamista sekä ajanut kahden valtion mallia, Valtonen sanoi medialle ennakkoon toimittamassa puheessaan.

VALTOSEN MIELESTÄ on hyvä merkki, että alueen arabimaista Egypti, Jordania, Qatar, Saudi-Arabia, Turkki sekä Arabiliitto ovat nyttemmin ottaneet Hamasin parin vuoden takaiseen terrori-iskuun tuomitsevan kannan, ja tukevat terroristijärjestön riisumista vallasta Gazassa.

– Itsenäinen, demokraattinen, rauhanomaiseen rinnakkaiseloon sitoutunut ja demilitarisoitu Palestiina, joka tunnustaa Israelin turvallisuustarpeet, on edellytys Israelin ja samalla Palestiinan turvallisuudelle ja kahden valtion mallille, Valtonen muistuttaa.

Palestiinalaisten pitää sitoutua demokraattisiin vaaleihin ja auttaa riisumaan Hamas aseista. Tätä kehitystä Suomi lupaa Valtosen mukaan tukea.

