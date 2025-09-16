Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.9.2025 13:53 ・ Päivitetty: 16.9.2025 13:53

Elisa Gebhard: Jos Israelia ei suljeta ulos, Suomen on jättäydyttävä pois euroviisuista

Jukka-Pekka Flander
Elisa Gebhard (sd.).

SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard vaatii Suomea jättäytymään pois ensi vuoden euroviisuista mikäli Israel osallistuu kilpailuun Gazan verilöylyn jatkuessa.

Demokraatti

Demokraatti

Alankomaat, Irlanti, Islanti, Slovenia sekä euroviisujen rahoittajamaa Espanja ovat jo ilmoittaneet toimivansa näin, Gebhard huomauttaa tiedotteessaan.

– Israelin toiminta Gazassa on ylittänyt jo kauan sitten kaikki inhimillisyyden ja hyväksyttävyyden rajat. Viimeksi tänään julkistetussa YK:n riippumattoman tutkintakomission raportissa todetaan, että Israelin toiminta täyttää kansanmurhan kriteerit. Myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu totesi todisteiden alkavan kasautua siitä, että Israel syyllistyisi kansanmurhaan Gazassa, Gebhard sanoo.

GEBHARDIN mukaan Israelin osallistumista euroviisuihin ei voi oikeuttaa sillä, että kyseessä ei ole poliittinen tapahtuma.

– Venäjä suljettiin pois euroviisuista sen aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Jos samaa ei tehdä Israelin kohdalla, lähettää Euroopan yleisradiounioni EBU viestin, että Israelin toiminta ei ole yhtä tuomittavaa. Tämä puolestaan auttaa Israelia oikeuttamaan epäinhimillistä toimintaansa Gazassa, ja tarjoaa maalle mahdollisuuden oman imagonsa kiillottamiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU