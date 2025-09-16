Elisa Gebhard: Jos Israelia ei suljeta ulos, Suomen on jättäydyttävä pois euroviisuista

Alankomaat, Irlanti, Islanti, Slovenia sekä euroviisujen rahoittajamaa Espanja ovat jo ilmoittaneet toimivansa näin, Gebhard huomauttaa tiedotteessaan.

– Israelin toiminta Gazassa on ylittänyt jo kauan sitten kaikki inhimillisyyden ja hyväksyttävyyden rajat. Viimeksi tänään julkistetussa YK:n riippumattoman tutkintakomission raportissa todetaan, että Israelin toiminta täyttää kansanmurhan kriteerit. Myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu totesi todisteiden alkavan kasautua siitä, että Israel syyllistyisi kansanmurhaan Gazassa, Gebhard sanoo.

GEBHARDIN mukaan Israelin osallistumista euroviisuihin ei voi oikeuttaa sillä, että kyseessä ei ole poliittinen tapahtuma.

– Venäjä suljettiin pois euroviisuista sen aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Jos samaa ei tehdä Israelin kohdalla, lähettää Euroopan yleisradiounioni EBU viestin, että Israelin toiminta ei ole yhtä tuomittavaa. Tämä puolestaan auttaa Israelia oikeuttamaan epäinhimillistä toimintaansa Gazassa, ja tarjoaa maalle mahdollisuuden oman imagonsa kiillottamiseen.