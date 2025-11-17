Elokapina-aktivistin kantelu poliisin televalvonnasta hylättiin hovioikeudessa

STT on saanut hovioikeudelta vain yhden päätöksen, mutta Helsingin Sanomien mukaan oikeus hylkäsi myös kahden muun aktivistin kantelun asiassa. STT:n saaman päätöksen mukaan aktivisti katsoi, ettei perusteita tai tarvetta televalvontaan ollut.

- Salaisen tiedonhankintakeinon käyttämistä koskevassa vaatimuksessa ei ollut esitetty riittävää selvitystä kantelijan oletetusta syyllistymisestä törkeään vahingontekoon, aktivisti katsoi.

Hänen mukaansa vaatimus perustui pääosin Elokapina-liikkeen kansalaistoimintaan ja mielenosoituksiin.

- Vaatimuksessa ei ollut esitetty selvitystä siitä, millä perusteilla televalvonnalla oli voitu olettaa saatavan tietoja rikoksen estämiseksi. Poliisilla oli ollut tiedossaan oletettu tapahtumapaikka ja -aika, ja poliisin resurssit olivat olleet tapahtumapaikalla jo valmiina, aktivisti sanoi.