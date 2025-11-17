Kotimaa
17.11.2025 12:58 ・ Päivitetty: 17.11.2025 14:04
Elokapina-aktivistin kantelu poliisin televalvonnasta hylättiin hovioikeudessa
Turun hovioikeus on hylännyt kantelut, jotka koskivat poliisin Elokapina-aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan viime vuonna. Elokapina protestoi tuolloin ralleja vastaan.
STT on saanut hovioikeudelta vain yhden päätöksen, mutta Helsingin Sanomien mukaan oikeus hylkäsi myös kahden muun aktivistin kantelun asiassa. STT:n saaman päätöksen mukaan aktivisti katsoi, ettei perusteita tai tarvetta televalvontaan ollut.
- Salaisen tiedonhankintakeinon käyttämistä koskevassa vaatimuksessa ei ollut esitetty riittävää selvitystä kantelijan oletetusta syyllistymisestä törkeään vahingontekoon, aktivisti katsoi.
Hänen mukaansa vaatimus perustui pääosin Elokapina-liikkeen kansalaistoimintaan ja mielenosoituksiin.
- Vaatimuksessa ei ollut esitetty selvitystä siitä, millä perusteilla televalvonnalla oli voitu olettaa saatavan tietoja rikoksen estämiseksi. Poliisilla oli ollut tiedossaan oletettu tapahtumapaikka ja -aika, ja poliisin resurssit olivat olleet tapahtumapaikalla jo valmiina, aktivisti sanoi.
POLIISI perusteli televalvontaa sillä, että sen mukaan mielenilmauksella pyrittiin estämään elinkeinon harjoittamista.
- Poliisi oli tosiseikkoihin perustuen epäillyt kantelijan itse, rikoskumppanina tai yllyttäjänä vahingoittavan WRC-ralliautoja Jyväskylässä 2024. Vaatimuksessa esitetyn vahingonteon kokonaisarvostelu oli perustunut tekojen suunnitelmallisuuteen, valmistelun huolellisuuteen sekä tekijöiden pyrkimykseen estää tai vaikeuttaa useita muita henkilöitä harjoittamasta elinkeinoaan, poliisi totesi.
Poliisin mukaan teko olisi aiheuttanut erittäin suurta taloudellista vahinkoa ja rikoksen uhrin olot huomioiden erityisen tuntuvaa vahinkoa.
- Poliisi oli arvioinut salaisella tiedonhankintamenetelmällä saadun tiedon ratkaisevan tärkeäksi. Menetelmän käyttö oli mahdollistanut poliisin resurssien kohdentamisen oikein ja estänyt epäillyn rikoksen toteutumisen, poliisi katsoi.
HOVIOIKEUS toteaa, että televalvontaa voidaan kohdistaa vain sellaiseen henkilöön, jonka voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän rikokseen, josta ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.
Oikeus otti huomioon, että kyseinen aktivisti oli osallistunut aiemminkin rallitapahtumaa vastaan järjestettyyn mielenilmaukseen. Oikeuden mukaan Elokapina-liike oli myös jo vuoden 2024 rallissa muun muassa järjestänyt kadunvaltauksen ja maalannut nurmelle tekstin ”Stop the rally”.
Oikeus katsoi, että ”asiaa kokonaisuutena arvioitaessa on voitu perustellusti olettaa”, että aktivisti syyllistyisi törkeään vahingontekoon.
- Arvioinnissa merkitystä on erityisesti sillä seikalla, että Elokapina-liikkeen, johon kantelija kuuluu, kohteena olivat aikaisemmin olleet rallitapahtuma, jossa on arvokkaita ralliautoja ja helikopterikenttä, päätöksessä sanotaan.
Oikeus katsoi, että televalvontaa kohdistettiin aktivistiin tämän paikantamiseksi käräjäoikeuden myöntämän luvan perusteella viiden päivän rajatulla ajanjaksolla. Televalvontaa ei näin ole hovioikeuden mukaan pidettävä salaisia tiedonhankintakeinoja rajoittavien periaatteiden vastaisena.
Jecaterina Mantsinen / STT
Uutista täydennetty klo 16.03 HS:n tiedoilla.
