Elokapina pysäyttää liikenteen perjantaina Kauppatorilla Helsingissä

Ympäristöliike Elokapina aikoo pysäyttää huomenna Helsingin keskustassa liikenteen Pohjoisesplanadilla Kauppatorin edustalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elokapina kertoo aloittavansa huomisen mielenosoituksen klo 13, ja sen on tarkoitus kestää ainakin vuorokauden loppuun asti.

Mielenosoituskulkueet lähtevät liikkeelle neljästä eri paikasta eri puolilla Helsingin keskustaa. Lähtöpaikat ovat Vanha kirkkopuisto, Hakaniementori, Eduskuntatalon edusta ja Korkeimman hallinto-oikeuden edusta. Kulkueet päätyvät viimeistään kello 14.30 Kauppatorille, jonka edustalle on tarkoitus muodostaa tieblokki.

Tieblokki käynnistää Elokapinan Myrskyvaroitus-kampanjan, jonka tavoitteena on kasvaa Suomen historian suurimmaksi kansalaistottelemattomuuskampanjaksi, Elokapina kertoo. Myrskyvaroitus-kampanjan on suunniteltu sisältävän useita mielenosoituksia kesäkuun aikana. Mielenosoituksia on tiedossa myös ainakin 11., 25., 28. ja 30. kesäkuuta.

Kampanjan keskeisimpänä vaatimuksena on saada hallitus lakkauttamaan ympäristölle haitalliset tuet.

- Meidän tavoitteena on saada mobilisoitua mahdollisimman suuri määrä ihmisiä siten, että kuormitamme toiminnallamme valtion järjestystoimintaa ja luomme sitä kautta painetta poliittisille päättäjille, sanoo Elokapinan kampanjatiimissä toimiva Ville Saarinen STT:lle.

Elokapinalla on ollut käynnissä ilmoittautuminen Myrskyvaroitus-kampanjan ensimmäisiin mielenosoituksiin. Perjantain mielenosoitukseen on sen mukaan ilmoittautunut torstai-iltapäivään mennessä yli 1 600 ihmistä, joista lähes 700 on ilmoittanut olevansa valmis mielenosoittamiseen tieblokissa ja vastustamaan poliisin mahdollisia poistumis- tai siirtymiskäskyjä jäämällä katualueelle ja tulemalla kiinni otetuksi.

- Nyt kun 1,5 asteen kriittinen raja on ylitetty ja viime vuosi oli mittaushistorian kuumin selkeällä marginaalilla, niin koemme, että käsillä on ihmiskunnan suurin kriisi. Siihen nähden tien blokkaaminen poliittisten instituutioiden edustalla aiheuttaa mielestämme kohtuullisen häiriön, sanoo Saarinen.

Ilmastopalvelu Copernicus kertoi vuoden alussa, että maapallon keskilämpötila on ollut ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana kokonaisen vuoden 1,5 astetta korkeampi kuin esiteollisena aikana. Vuonna 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa linjattiin, että ilmaston lämpeneminen tulisi rajata 1,5 asteeseen.

Anni Oikarinen / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 15.25