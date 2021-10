Elokapinan mielenosoittajia otetaan kiinni Valtioneuvoston linnan edustalla – näitä rikosnimikkeitä poliisi nyt arvioi

Helsingin poliisi on aloittanut ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajien kiinniotot Valtioneuvoston linnan edustalla, kertoo Helsingin poliisin yleisjohtaja Jarkko Lehtinen STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi kertoi aiemmin Twitterissä, että se oli antanut valtioneuvoston pääsisäänkäyntiä tukkiville mielenosoittajille poistumiskäskyn.

Ympäristöliike Elokapina lukittautui aamupäivällä Helsingissä Valtioneuvoston linnan edustalle tukkien pääsisäänkäynnin. Mielenosoittajia kerääntyi poliisin mukaan myös Ritarikadun puolelle.

Poliisi arvioi, onko kyseessä törkeä julkisrauhan rikkominen

Kiinni otettuja epäillään Helsingin poliisin mukaan ainakin poliisia vastaan niskoittelusta, mutta lisäksi arvioidaan muita rikosnimikkeitä. Kyseeseen voi Lehtisen mukaan tulla esimerkiksi törkeä julkisrauhan rikkominen.

- Sitä arvioidaan illan aikana. Valtioneuvoston alueelle on tunkeuduttu ja rakenteisiin on kajottu niin, että kulku on estetty. Siltä osin arvioidaan, tuleeko törkeä julkisrauhan rikkominen kyseeseen, Lehtinen kertoo STT:lle.

Lehtisen arvion mukaan mielenosoittajia oli aluksi vajaa kaksisataa ja vähintään puolet poistuivat poliisin annettua poistumiskäskyn.

Hieman kello kahden jälkeen iltapäivällä jäljellä oli Lehtisen mukaan enintään 30 mielenosoittajaa, jotka ovat lukittautuneet toisiinsa ja rakenteisiin.

- Purkaminen kestää kauan, koska se pitää tehdä niin, etteivät henkilöt vahingoitu, Lehtinen kertoo.

Yleisjohtaja: Voidaan pitää jonkinasteisena väkivallan uhkana

Lehtinen kommentoi Helsingin poliisin Twitter-tilillä iltapäivällä, että Valtioneuvoston linnan sisällä olevien henkilöiden liikkumista voidaan pitää tietyssä mielessä jonkinasteisena väkivallan uhkana

Poliisi totesi aiemmin päivällä, ettei se hyväksy Valtioneuvoston linnan uloskäyntien miehittämistä ja valtiojohtoon vaikuttamista.

- He pyrkivät tällä tavoin vaikuttamaan valtioneuvoston toimintaan, siihen, että henkilöt eivät pääse kokouksiin ja sieltä pois. Poliisi ei hyväksy tällaista toimintaa eikä valtioneuvostoon vaikuttamista, kertoi Lehtinen STT:lle aiemmin päivällä.

Elokapinan aamupäivällä julkaistussa tiedotteessa mielenilmaisua kuvattiin rauhanomaiseksi. Mielenosoittajien kerrottiin pitävän kulkuväylät avoinna eikä pyrkimyksenä ole meno rakennukseen sisään, kun poliitikkoja odotetaan paikalle.

Täydennys: Poliisi kertoi Twitterissä noin kello 16 ottaneensa kiinni 51 henkilöä: