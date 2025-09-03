Elokuva-alan leikkauksille vaaditaan vaihtoehtoa – ”Joko hurja väärinkäsitys tai maailmanluokan bluffi”

Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää hallituksen budjettiriihen tuloksia lässähdyksenä. Hyrkkö on tyrmistynyt hallituksen päätöksestä leikata elokuva-alan tukia. Demokraatti Demokraatti

– Kestävän kasvun aineksia ei tästä reseptistä löydy – pikemminkin päinvastoin. Maailmantalouden epävarmuuden ohella Suomen talouden suuria haasteita ovat heikko tuottavuuskehitys, osaajapula ja ympäristöuhkiin vastaaminen. Hallituksen koulutusleikkaukset, nuiva maahanmuuttopolitiikka ja olematon ympäristöpolitiikka nakertavat pohjaa näiden haasteiden ratkomiselta, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

Hyrkkö moittii hallitusta etenkin kyvyttömyydestä uudistaa taloutta ja puuttua ympäristölle haitallisiin tukiin. Sen sijaan hallitus päätti leikata kulttuurista, mitä Hyrkkö pitää erittäin vahingollisena.

– Ennen riiheä puheet yritystukien karsimisesta olivat kovia, mutta lopputulos on täysi pannukakku. Satojen miljoonien edestä ympäristölle haitallisia tukia jäi koskemattomiksi, mutta kotimaisen elokuva-alan toimintaedellytykset heitetään lihamyllyyn. Se, että kulttuurileikkaukset naamioidaan yritystukien karsimiseksi, on hallitukselta joko hurja väärinkäsitys tai maailmanluokan bluffi.

ELOKUVA-ALA on arvioinut, että hallituksen päätös leikata Elokuvasäätiön tukia voi johtaa kotimaisen elokuva-alan näivettymiseen ja lukuisien suomalaisten elokuvateattereiden sulkemiseen. Kyseiset kulttuurituet ovat kaiken lisäksi hyvin tuottavia, sillä ne mahdollistavat merkittävät kansainväliset investoinnit suomalaiseen av-tuotantoon.

– Tämä moka kannattaisi korjata. Korvaavat säästöt voisi löytää moninkertaisina ympäristölle haitallisten tukien joukosta, Hyrkkö vetoaa tiedotteessaan hallitukseen.