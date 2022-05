Elokuva-arvio: Tekopirteä toimistotyö saa henkistä tukea John Websterin dokumentin kepeästä tyylistä

Avokonttorien ajan on kerrottu pandemian myötä jäävän taakse, joten hyvä kysymys on, kuinka tarkasti tätä kulttuuria on dokumentoitu esimerkiksi elokuviin. Toimistotyön ja elokuvan suhde on ollut historiallisesti melko yhteismitaton, paitsi jos lasketaan mukaan lehtitalojen ja etsivätoimistojen tilat. Jukka Sammalisto

Näyttöpääteajan toimistokulttuuria fiktiivisesti käsittelevien elokuvien ja tv-sarjojen piikki osui vuosituhannen vaihteeseen. Mike Judgen Konttorirotat (1999), englantilainen tv-sarja Konttori (2001-2003) ja sen myöhempi jenkkiversio avasivat mustahkon huumorin keinoin uudistunutta työkulttuuria. Alain Corneaun mestarillinen Nöyrin palvelijanne (2003) taas sukelsi japanilaisen toimistotyön sadistisiin piirteisiin.

Dokumentin puolella aihetta on käsitelty yllättävän laiskasti, lähinnä yritysten oman mediaviestinnän tulokulmista. Ehkä metsää ei ole tässäkään siis nähty puilta. Siksi John Websterin uutuusdokumentin The Happy Worker pitäisi tulla kuin sosiaalisesta tilauksesta, kun miettii, kuinka paljon toimistotyö määrittelee nykyihmisen elämää ja käyttäytymistä. Kun julkisuudessa puhutaan duunista, yhä useammin se tarkoittaa toimistotyötä ja työpaikka jotain firmaa.

Paineita, tyhjyyttä, täydellisyyden tavoittelua

The Happy Worker esittelee muutaman henkilön, jotka ovat joutuneet kohtaamaan toimistotyön hyvinvoinnilleen tuottamat ongelmat. Rakennetun oloisessa vertaistukiryhmässä he ovat kokoontuneet tyhjään anonyymiin kokoushuoneeseen (mihinpä muuhunkaan?) kertomaan toisilleen kokemuksistaan. Yksi kertoo vaihtaneensa 16 kertaa työpaikkaa, kun paine on kasvanut toistamiseen niin suureksi. haastateltavien mukaan tuo paine syntyy teeskentelystä. Pitää esittää pomolle ja kollegoilleen tehokasta ja pärjäävää, vaikkei sellainen aina olisikaan.

ELOKUVA:

The Happy Worker

Ohjaus John Webster

2022, 80 min. Ensi-ilta 6.5.

★★☆☆☆

Toinen ongelma, joka keskusteluista nousee esiin, on tyhjyyden tunne. Alituiset tiimipalaverit asioista, joista ei tarvitse tehdä päätöksiä, koska ne siirretään joka tapauksessa ylemmille tasoille, ruokkivat merkityksettömiä näköaloja. Uudistukset uudistuksen vuoksi kielivät työn perimmäisestä tarpeettomuudesta.

Esiin nousee myös perfektionistisen luonteen tuottamia ongelmia, jotka palautuvat lapsuuden ja nuoruuden ihanteellisina rakennettuihin tulevaisuuskuviin. Sitkeä täydellisyyden tavoittelu on firmojen kannalta varmasti kiitollinen luonteenpiirre, mutta kun äärimmäinen ammatillinen kunnianhimo suhteutuu terveyden reistailuun ja yksityiselämän nuukahtamiseen, kokonaisuuden jälki voi olla työnkin kannalta tuhoisaa. Firma selviää, kun se voi kätevästi palkata uuden työntekijän.

Hauraanoloisten haastateltavien tunteita on helppoa ymmärtää, mutta dokumentti ei mitenkään haasta heidän pohjimmiltaan optimistista maailmankuvaansa, jossa työn yleisluontoinen merkitys tuntuu leijuvan loppuunpalamisten jälkeenkin täysin yrityskulttuurin ympärillä. Dokumentin rakenne ikään kuin tsemppaa työntekijöitä keskinäiseen avoimuuteen, joka olisi ratkaisu – mutta mihin?

The Happy Workerin alaotsikko on ”Kuinka työ sabotoitiin”. Aiheeseen perehtyneihin haastateltaviin lukeutuvat toissavuonna edesmennyt antropologi-aktivisti David Graeber ja burnout-tutkimuksen uranuurtaja, psykologi Christina Maslach, molemmat yhdysvaltalaisia. Puhetta piisaa aivan tauotta.

Persoonallisuus kateissa

Aiemmin niinkin henkilökohtaisesti ladatun dokumentin kuin ympäristöriisiä käsitelleen Katastrofin aineksia (2008) ohjanneelta Websteriltä The Happy Worker on yllätys. Sen kerronnasta kun ei löydä paljonkaan persoonallista.

The Happy Workerin estetiikka tuo mieleen televisiossa joskus peräti tiededokumentti-otsakkeen alla esitetyt pintapuoliset, sujuvasti sipuleita kuoriessa katseltavat nopearytmiset katsaukset mitä erilaisimpiin aiheisiin. Kepeä, suorastaan iloitteleva sävy vie painoa ja pohjaa juuri siltä tekopirteän todellisuuden kääntöpuolelta, jota The Happy Worker pyrkii valaisemaan. Tyhjyyden ja turhuuden ilmapiiri keskellä tuottavaksi ja tulokselliseksi tarkoitettua työtä on 2000-luvun tikittävä teema, joka ansaitsisi huomattavasti terävämmän dokumentaation.