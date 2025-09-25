Elokuva
25.9.2025 14:39 ・ Päivitetty: 25.9.2025 14:39
Elokuvaneuvos Kari Uusitalo on kuollut
Elokuvaneuvos Kari Uusitalo on kuollut 92-vuotiaana.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) entinen johtaja Matti Lukkarila kertoi Kavin sivuilla torstaina julkaistussa muistokirjoituksessa, että tiistaina kuollut Uusitalo oli kotimaisen elokuvan pitkäaikaisin ja merkittävin puolestapuhuja.
- Elokuva-alasta laidasta laitaan kiinnostunut ja kaikki suomalaiset elokuvat nähnyt asiantuntija jätti jälkeensä korvaamattoman elämäntyön, Lukkarila kirjoitti.
Uusitalo oli muun muassa perustamassa Suomen elokuvasäätiötä ja teki pitkän uran Suomen elokuva-arkistossa. Hän kirjoitti monia elämäkertoja ja suomalaisen elokuvan historiaa käsitteleviä teoksia.
Uusitalo teki myös käsikirjoituksia elokuviin ja televisiosarjoihin sekä ohjasi dokumenttielokuvia.
Elokuvaneuvoksen arvonimen hän sai vuonna 1990.
