Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Elokuva

25.9.2025 14:39 ・ Päivitetty: 25.9.2025 14:39

Elokuvaneuvos Kari Uusitalo on kuollut

LEHTIKUVA / ILKKA RANTA

Elokuvaneuvos Kari Uusitalo on kuollut 92-vuotiaana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) entinen johtaja Matti Lukkarila kertoi Kavin sivuilla torstaina julkaistussa muistokirjoituksessa, että tiistaina kuollut Uusitalo oli kotimaisen elokuvan pitkäaikaisin ja merkittävin puolestapuhuja.

-  Elokuva-alasta laidasta laitaan kiinnostunut ja kaikki suomalaiset elokuvat nähnyt asiantuntija jätti jälkeensä korvaamattoman elämäntyön, Lukkarila kirjoitti.

Uusitalo oli muun muassa perustamassa Suomen elokuvasäätiötä ja teki pitkän uran Suomen elokuva-arkistossa. Hän kirjoitti monia elämäkertoja ja suomalaisen elokuvan historiaa käsitteleviä teoksia.

Uusitalo teki myös käsikirjoituksia elokuviin ja televisiosarjoihin sekä ohjasi dokumenttielokuvia.

Elokuvaneuvoksen arvonimen hän sai vuonna 1990.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU