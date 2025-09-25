Elokuvaneuvos Kari Uusitalo on kuollut 92-vuotiaana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) entinen johtaja Matti Lukkarila kertoi Kavin sivuilla torstaina julkaistussa muistokirjoituksessa, että tiistaina kuollut Uusitalo oli kotimaisen elokuvan pitkäaikaisin ja merkittävin puolestapuhuja.

- Elokuva-alasta laidasta laitaan kiinnostunut ja kaikki suomalaiset elokuvat nähnyt asiantuntija jätti jälkeensä korvaamattoman elämäntyön, Lukkarila kirjoitti.

Uusitalo oli muun muassa perustamassa Suomen elokuvasäätiötä ja teki pitkän uran Suomen elokuva-arkistossa. Hän kirjoitti monia elämäkertoja ja suomalaisen elokuvan historiaa käsitteleviä teoksia.

Uusitalo teki myös käsikirjoituksia elokuviin ja televisiosarjoihin sekä ohjasi dokumenttielokuvia.

Elokuvaneuvoksen arvonimen hän sai vuonna 1990.