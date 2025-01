Elon Musk on ampunut X:ssä sarjatulta Euroopan maita kohti, Suomikaan ei ole jäänyt vaille huomiota

Euroopan maiden sisäpolitiikkaan kommenteillaan sekaantuneen miljardööri Elon Muskin huomio on ollut viime päivät Britanniassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän on nostanut tikunnokkaan Pohjois-Englannissa takavuosina paljastuneet ulkomaalaistaustaisten jengien tekemät seksuaalirikokset pääosin brittiläisiä naisia ja tyttöjä kohtaan.

Musk on hyökännyt suoraan pääministeri Keir Starmeria vastaan, jota hän on syyttänyt ”osalliseksi joukkoraiskauksiin”. Taustalla on Starmerin toiminta aiemmin (2008-13) Britannian syyttäjälaitoksen johtajana.

- Starmer vankilaan, Musk vaati yhdessä lukuisista X-viesteistään.

Vankeuteen tuomittua äärioikeiston äänitorvea Tommy Robinsonia Musk taas vaati heti vapautettavaksi.

Starmer torjui loppiaisena hyökkäykset itseään ja hallitustaan vastaan valheina ja misinformaation levittämisenä. Hän ei maininnut Muskia nimeltä, mutta syytti tämän ajatuksia myötäilleitä brittipoliitikkoja äärioikeiston kelkkaan hyppäämisestä.

– Valheita mahdollisimman laajalle levittävät eivät ole kiinnostuneita (seksuaalirikosten) uhreista vaan ainoastaan itsestään, Starmer sanoi.

Jengien tekemiä seksuaalirikoksia on tutkittu ja syyllisiä myös tuomittu, mutta jotkut konservatiivit sekä oikeistopopulistinen Reform UK -puolue ovat vaatineet työväenpuolueen hallitukselta uutta tutkintaa.

Sun-lehden tiistaina julkaisemassa kirjoituksessa Starmer muistutti, että yksi kansallinen tutkimus on jo tehty ja että hallitus myös panee toimeen sen suosituksia.

JOIDENKIN virallisten selvitysten mukaan poliisi ja sosiaalityöntekijät eivät kaikissa tapauksissa saaneet rikoksia loppumaan ajoissa tai välttelivät rikollisten taustan korostamista rasismisyytösten pelossa. Jengien jäsenistä pääosan etninen tausta on eteläaasialainen, kun taas uhreista pääosa oli työväenluokkaisia brittejä.

Musk ei ole sättinyt Britanniassa vain hallitusta. Viime viikonvaihteessa Musk vaati potkuja myös kyvyttömänä pitämälleen Reform UK:n johtajalle Nigel Faragelle, jonka kanssa hän on aiemmin näyttävästi veljeillyt.

Muskin sanoille antaa painoarvoa se, että X-viestipalvelun omistaja on paitsi maailman rikkain ihminen myös Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin läheinen liittolainen. Tämän ”bromancen” kestävyyttä on tosin epäilty jo ennen Trumpin astumista virkaansa.

Britannian kritisoimisen ohella Musk on antanut tukensa laitaoikeistolaiselle Vaihtoehto Saksalle -puolueelle (AfD), joka on hänen mukaansa ainoa puolue, joka voi pelastaa Saksan. Torstaina Musk järjestää X-palvelussaan suoran keskustelutilaisuuden AfD:n puheenjohtajan Alice Weidelin kanssa. Saksassa pidetään ennenaikaiset vaalit ensi kuussa.

Huolensa Muskin sekaantumisesta Euroopan maiden sisäisiin asioihin ovat esittäneet muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe.

Pieni Suomikaan ei ole jäänyt täysin vaille Muskin huomiota. Kun suomalainen väitöskirjatutkija ja näkyvä Ukrainan tukija Joni Askola kirjoitti Muskista olevan tulossa ihmiskunnan pahin väärän tiedon levittäjä, katsoi Musk aiheelliseksi haistatella X:ssä ”vajaaälyiselle” Askolalle.

Musk myös edelleenjakoi loppiaisena Visegrad 24 -tilin X:ssä julkaiseman kuvan vuoden 2017 tilastosta, joka osoitti Afganistanin ja Irakin kansalaisten olleen tuolloin kärjessä Suomen seksuaalirikostilastoissa. Alkuperäinen grafiikka oli julkaistu Ilta-Sanomissa vuonna 2018.

STT / Niilo Simojoki