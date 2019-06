Emma Kari: ”Ei hätää veljet, olette edelleen enemmistö”

– Aina kun syrjintään puututaan tai tasa-arvoa edistetään, alkaa internet kohista, että nyt tasa-arvo on kyllä mennyt liian pitkälle. Vihreissä on liikaa naiskansanedustajia. Hallituksessa on liikaa naisministereitä. Vihreistä kansanedustajista kirjoitetaan herkkuina ja vihreästä ministeristä prinsessana, vihreiden eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Emma Kari hämmästeli eduskunnassa hallitusohjelmasta käydyssä tiedonantokeskustelussa.