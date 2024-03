”Emme voi hyväksyä, että liittojen asemaa ja työntekijöiden lakko-oikeutta heikennetään” – työllisyyskomissari Nicolas Schmit Suomessa SDP:n vieraana

Euroopan unionin työllisyyskomissaari Nicolas Schmit vieraili lauantaina SDP:n Tulevaisuusfoorumissa Helsingissä. Vierailullaan hän tapasi myös palkansaajaliittojen johtajia ja ilmaisi syvän huolensa konservatiivien ja äärioikeiston pyrkimyksistä polkea työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksia Euroopassa. Demokraatti Demokraatti

Schmit saapui vierailulle Suomeen SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kutsusta. Lindtman ja Schmit tapasivat viime viikonloppuna Roomassa Euroopan sosialidemokraattien PES:n vaalikongressissa, jossa Schmit asetettiin kärkiehdokkaaksi EU-vaaleihin.

Roomassa Lindtmanin kanssa keskustellessaan Schmit otti esiin Suomen työmarkkinatilanteen. Hän viittasi myöhemmin myös linjapuheessaan Suomen oikeistohallituksen ajamiin työelämäheikennyksiin, mainiten erikseen lakko-oikeuden ja sopimisvapauden rajaamisen.

– Kutsuin välittömästi komissaari Schmitin Helsinkiin, sillä nämä kysymykset ovat erittäin ajankohtaisia niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Eurooppa on kesäkuun vaaleissa risteyskohdassa, jossa valitaan haluammeko vahvemman vai heikomman EU:n, Lindtman sanoo tiedotteessa.

– Oikeiston vaihtoehto on johtamassa Suomessa kasvavaan työttömyyteen, leikkausten syvenevään kierteeseen ja kasvavaan velkaantumiseen, ja niin se johtaisi myös EU:ssa. Sosialidemokraatit ovat ainoa uskottava vastavoima Euroopassa nousevalle äärioikeistolle, jonka kanssa eurokokoomus avoimesti flirttailee, hän sanoo.

Schmitin mukaan panokset kesäkuun vaaleissa eivät voisi enää olla kovin paljon korkeammat.

– Kyse on taistelusta demokratian, avoimen yhteiskunnan, hyvinvointipalveluiden sekä ilmaston puolesta. Turvallisuus on keskiössä, mutta meille sosialidemokraateille turvallisuus on muutakin kuin vahva armeija. Turvallisuus on esimerkiksi työpaikkoja, ja oikeus neuvotella vapaasti työmarkkinoilla on osa turvallisuuttamme, Schmit sanoo tiedotteessa.

Hän toisti myös Helsingissä, että konservatiivien ja äärioikeiston liitto johtaa oikeusvaltion ja työmarkkinoiden kannalta tuhoisiin seurauksiin.

– Tarvitsemme vahvempaa oikeusvaltiota, emmekä voi hyväksyä, että liittojen asemaa ja työntekijöiden lakko-oikeutta heikennetään. Historia kertoo, mihin se johtaa, Schmit muistuttaa.

Sosialidemokraateille lankeaa tulevaisuudessa iso vastuu.

SDP:N TULEVAISUUSFOORUMISTA käynnistyy Antti Lindtmanin mukaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan seuraavan version rakentaminen. Hän haastoi puolueen työryhmiä rohkeaan ja ennakkoluulottomaan ideointiin sekä itsensä haastamiseen.

– Oikeistohallitus lupasi nujertaa taantuman, mutta on nujertamassa ainoastaan työntekijät. Oikeistohallitus väittää yrittävänsä pelastaa hyvinvointivaltiota, mutta todellisuudessa tekee kaikkensa purkaakseen sen pala palalta. Sosialidemokraateille lankeaa tulevaisuudessa iso vastuu rakentaa Suomella uusi suunta, Lindtman sanoo.

Lindtmanin mukaan Suomella on valtavia mahdollisuuksia, jos osaamme ottaa ne käyttöön ja pelata korttimme oikein.

– Tekoäly, 6G-verkot, supertietokoneet ja vihreä energia tarjoavat meille väylän hienoon tulevaisuuteen. Muutoksen täytyy kuitenkin olla turvallisempi kuin paikallaan pysyminen.