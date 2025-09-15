Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.9.2025 04:21 ・ Päivitetty: 15.9.2025 04:21

Emmy-pystit jaettiin taas

LEHTIKUVA / AFP / FREDERIC J. BROWN
Parhaana minisarjana palkittiin Adolescence.

Yhdysvalloissa televisioalan Emmy-gaalassa parhaana draamasarjana on palkittu sairaalasarja The Pitt. Sarja palkittiin lisäksi muun muassa parhaan miespääosan pystillä, jonka sai Noah Wyle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Parhaan komediasarjan palkinnon puolestaan sai Hollywood-satiiri The Studio. Sarjaa luomassa ollut Seth Rogen nappasi roolistaan miespääosapalkinnon.

Parhaana minisarjana palkittiin Adolescence, joka sai illan aikana useita palkintoja. Parhaan miessivuosan pysti meni Adolescencessä näytelleelle 15-vuotiaalle Owen Cooperille.

