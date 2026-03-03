Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

3.3.2026 09:59 ・ Päivitetty: 3.3.2026 09:59

”En olisi koskaan uskonut näkeväni tätä Britannialta” – Trumpin mukaan maiden suhteet eivät ole entisensä

LEHTIKUVA / AFP / SAUL LOEB

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvaltojen suhde Britanniaan ei ole enää samalla tolalla kuin ennen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Se oli kaikkein vakain suhde. Nyt meillä on hyvin vakaat suhteet muiden Euroopan maiden kanssa, Trump sanoi nostaen erityisesti esiin Saksan ja Ranskan.

Trump sanoi brittiläiselle Sun-iltapäivälehdelle antamassaan puhelinhaastattelussa, ettei Britannian pääministerin Keir Starmerin suhtautuminen ole ollut avuliasta. Starmer ei alun perin antanut Yhdysvalloille lupaa käyttää Britannian sotilastukikohtia Kyproksella hyökkäyksessään Iraniin.

Myöhemmin Starmer sanoi, että tukikohtia voidaan käyttää ”puolustuksellisiin iskuihin”, mutta hyökkäykseen Irania vastaan Britannian ei liity.

- En olisi koskaan uskonut näkeväni tätä Britannialta. Me rakastamme Britanniaa, Trump sanoi.

- Itse asiassa elämme kokonaan toisenlaisessa maailmassa. Suhteemme maanne kanssa on aivan toisenlainen kuin mitä se oli ennen, Trump kiteytti Sunille.

