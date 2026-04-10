Talous

10.4.2026 06:05 ・ Päivitetty: 10.4.2026 06:05

Energiakriisi varjostaa tilauksia – paperi- ja kartonkituotteissa yli 10 prosentin lasku

LAURI HEINO / LEHTIKUVA
UPM Kaukaan tehdas Lappeenrannassa 28. heinäkuuta 2025.

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät helmikuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo oli 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Paperi- ja kartonkituotteiden toimialalla tilausten arvo laski yli 10 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sen sijaan kemianteollisuudessa uusien tilausten arvo kasvoi helmikuussa reilut 12 prosenttia vuodentakaisesta. Myös metalliteollisuudessa tilausten arvo kasvoi jonkin verran.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom sanoo, että alkuvuoden lukemat ovat lievä pettymys vahvan joulukuun ja positiiviseksi jääneen vuoden 2025 jälkeen.

Tammi-helmikuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo oli yhteensä 2,1 prosenttia vuodentakaista pienempi.

OHLSBOMIN mukaan näkymiä varjostaa Lähi-idän sodan seurauksena jyrkästi noussut öljyn hinta.

- Heikon alkuvuoden ja öljyn hintojen nousun myötä teollisuuden kasvunäkymät ovat aiemmin arvioitua huterammalla pohjalla, Ohlsbom sanoo tiedotteessa.

Tulitaukoilmoitus toi öljyn hintoihin pientä helpotusta, mutta geopoliittinen riski pysyy korkeana.

Ohlsbom arvioi, että teollisuuden elpymisen voidaan silti odottaa jatkuvan, kunhan Lähi-idän kriisi ja sen aiheuttamat maailmankaupan häiriöt eivät enää pitkity.

Sähköpostiosoitteesi

