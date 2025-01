Energiavirasto: Caruna rikkonut sähkömarkkinalakia

Energiavirasto sanoo, että sähköverkkoyhtiö Caruna on rikkonut sähkömarkkinalakia viivästyttämällä asiakkaidensa sähköliittymien toimitusaikoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virasto katsoo, että Caruna on suunnitelmallisesti vähentänyt asiakkaidensa liittymäinvestointeja ja hidastuttanut liittymien toimittamista omien taloudellisten intressiensä takia.

Viraston mukaan Carunan asiakkaiden liittymille on annettu 14-17 kuukautta pitkiä toimitusaikoja. Yhtiön toiminta on rikkonut lakia, koska toimitusajat eivät ole olleet perusteltuja ja kohtuullisia, virasto sanoo.

Lisäksi liittymien toimitusajat ovat viraston mukaan merkittävästi pidempiä kuin muilla verkonhaltijoilla. Virasto sanoo, että muilla haltijoilla toimitusajat ovat enimmillään muutamia kuukausia vyöhykehinnoittelun piiriin kuuluvissa ja kevyempää rakentamista vaativissa liittymissä.

ENERGIAVIRASTO velvoittaa Carunaa korjaamaan toimintansa lainmukaiseksi ja poistamaan perusteettomat viiveet.

Päätös ei ole lainvoimainen, mutta virasto sanoo, että Carunan on noudatettava sitä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain nojalla.

Caruna on perustellut pitkiä liittymien toimitusaikoja taloudellisella tilanteellaan. Energiavirasto kertoo, että Caruna on sanonut tilanteensa johtuvan viraston uusista valvontamenetelmistä, jotka astuivat voimaan viime vuoden alussa.

Virasto kuitenkin katsoo, ettei Carunan taloudellisella tilanteella tai viraston valvontamenetelmillä ole merkitystä sen kannalta, ovatko asiakkaiden liittymisajat olleet kohtuullisia.

Energiaviraston uudella valvontamallilla pyritään hillitsemään sähköverkkoyhtiöiden sijoittajien tuottoja ja sähkön siirtohintojen nousua.

VIIME vuonna Helsingin Sanomat (HS) uutisoi, että Carunan omistajat hakevat valvontamallin vuoksi yli kahden miljardin euron korvauksia Suomen valtiolta. Carunan mielestä Suomi on rikkonut asiassa niin sanottua energiaperuskirjaa. Se on kansainvälinen sopimus, jossa on sovittu muun muassa investointisuojasta.

HS:n mukaan Caruna vaatii miljardikorvauksiaan tuomioistuinten ulkopuolisessa välimiesmenettelyssä Yhdysvalloissa.

Lisäksi yli 60 sähköverkkoyhtiötä valitti Energiaviraston uudesta valvontamallista viime vuonna markkinaoikeuteen. Niiden mukaan muutos voi vähentää investointeja Suomeen.