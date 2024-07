Ennätys rikki: maanantai oli maapallon mittaushistorian kuumin päivä

Maapallon mittaushistorian keskilämpötilaennätys rikkoontui jälleen maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Siten maanantai oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin päivä.

EU:n ilmastopalvelu Copernicuksen tänä aamuna tulleen tiedon mukaan maapallon keskimääräiseksi lämpötilaksi mitattiin maanantaina 17,15 astetta, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle.

Edellinen, sunnuntaina mitattu ennätys rikkoontui 0,06 asteella. Sunnuntain ennätys oli vain marginaalisesti (0,01) viime vuoden heinäkuussa mitattua edellistä ennätyslukemaa korkeampi.

- Maanantaina mitattu ennätys rikkoo viime vuoden edellisen ennätyksen kuitenkin jo sunnuntain ennätystä vähän isommalla marginaalilla, Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen sanoo.

LÄMPÖPIIKKI saattaa Rantasen mukaan rikkoutua uudelleen vielä lähipäivinä.

Nykyinen lämpöennätysaalto on Rantasen mukaan monen tekijän summa.

Yksi iso tekijä viime päivien lämpöpiikkiin on kuitenkin todennäköisesti eteläisellä pallonpuoliskolla tällä hetkellä käynnissä oleva laaja lämpöaalto.

Eteläinen pallonpuolisko on Rantasen mukaan lämmennyt viimeisen viikon aikana rajusti, jonka seurauksena myös globaali keskilämpötila on tullut ylöspäin. Voimakkaita lämpöaaltoja esiintyy tällä hetkellä ympäri maapalloa.

Rantasen mukaan myös ilmastonmuutoksella on tilanteessa osin näppinsä pelissä.

- Kyllähän ilmastonmuutos pahentaa tätä tilannetta ja vaikuttaa siihen pidemmällä aikavälillä.

GLOBAALI keskilämpötila on tyypillisesti korkeimmillaan heinäkuussa. Rantasen mukaan juuri heinä-elokuun vaihteessa lämpötiloissa törmätään tilastolliseen maksimiin.

- Kaikki palaset tavallaan loksahtivat paikoilleen juuri tämän tilastollisen maksimin aikaan, jonka seurauksena uusi lämpöennätys saatiin ikään kuin helpommin syntymään. Jos tämä tilanne olisi esiintynyt vaikka kaksi tai kolme viikkoa aikaisemmin, ei välttämättä olisi tehty uutta ennätystä, Rantanen sanoo.

Lisäksi lämpötilojen nousuun on vaikuttanut viime syksynä ja talvena esiintynyt El Nino -ilmiö. El Nino liittyy Tyynenmeren pintalämpötilojen vaihteluun.

- El Nino nosti globaalia keskilämpötilaa, ja sen seurauksena keskilämpötilaa on ollut edellisen kolmentoista kuukauden ajan ennätyskorkea, Rantanen kertoo.

Kesäkuusta 2023 lähtien joka kuukausi on rikkonut oman lämpötilaennätyksensä verrattuna aikaisempien vuosien samaan kuukauteen.

MAAPALLO on kuitenkin ennusteiden mukaan pian siirtymässä pian La Nina -vaiheeseen, jolla on viilentävä vaikutus merenpintojen lämpötiloihin.

- Nyt on sitten odotettavissa, että heinäkuusta tulee ensimmäinen kuukausi reiluun vuoteen, joka ei enää riko kuukausikeskilämpötilaennätyksiä. Eli on todennäköistä, että heinäkuu on piirun verran viileämpi kuin viime vuoden heinäkuu, Rantanen sanoo.

Myöskään loppuvuoden aikana ei hänen mukaansa todennäköisesti enää uusia kuukausilämpötilaennätyksiä rikota.

Uutista päivitetty klo 14.47