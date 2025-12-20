Ennätyssynkkää yritysrintamalla – ”Nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä ja luottamusta vahvistavia toimia”

Pk-yritysten taloudellinen tilanne on jälleen huonontunut, kertoo Suomen Yrittäjien yrittäjägallup. Se on keskiarvoltaan heikoin sitten vuoden 2022, jolloin gallupin tekeminen aloitettiin. Demokraatti Demokraatti

– Tilanne ei yllättävä kaiken synkistelyn keskellä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yrityksistä 46 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arvion ”ei hyvä eikä huono” antaa 34 prosenttia ja melko tai erittäin huonon 20 prosenttia. Tilanne on paras 10 henkeä tai enemmän työllistävissä yrityksissä ja heikoin yksinyrittäjillä.

– Hankalinta on pienimmillä yrityksillä, palvelualoilla ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla. Naisyrittäjien tilanne on selkeästi heikompi kuin miesyrittäjien. Naisyrittäjistä noin joka neljäs arvioi tilanteensa heikoksi, Pentikäinen sanoo.

SYNKÄT uutiset ovat viime kuukausina heijastuneet vahvasti yritysten mielialoihin ja odotuksiin. Näkymät seuraavaksi 12 kuukaudeksi ovat selvästi heikentyneet syksyn aikana.

Naisyrittäjien tilanne on selkeästi heikompi kuin miesyrittäjien.

Vain noin kolmannes yrityksistä uskoo taloudellisen tilanteensa paranevan, kun taas lähes viidennes (18 %) ennakoi sen heikkenevän. Teollisuudessa, suuremmissa yrityksissä ja nuorissa on valoisimmat mahdollisuudet.

Ratkaisuksi Pentikäinen peräänkuuluttaa rohkeita päätöksiä ja luottamusta vahvistavia toimia.

– Huonon kierteen katkaisuun tarvitaan hyviä uutisia ja päätöksiä, jotka kannustavat kuluttamaan, investoimaan ja rekrytoimaan. Iso merkitys olisi sillä, että Venäjän hyökkäyssota loppuisi ja Ukrainaan saataisiin säällinen ja reilu rauha. Se vähentäisi sodan laajentumisen pelkoja.

Yrittäjien keskuudessa huolta aiheuttaa myös yrittäjien eläkelain YEL:in uudistus.

– Monia varsinkin pienempiä yrittäjiä kauhistuttaa yrittäjien eläkelain uudistus, jossa yrittäjille on tarjottu mittavia maksukorotuksia. Hallituksen pitää tehdä pikimmiten selväksi, että YEL-uudistus tehdään tavalla, joka kannustaa yrittäjyyteen eikä nosta maksuja.

Lisäksi Pentikäinen painottaa rakentamisen merkitystä talouden piristämisessä.