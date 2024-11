Ennusteet: Näissä osavaltioissa Donald Trump voittaa Kamala Harrisin

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa republikaanien Donald Trump on ottamassa voiton Pohjois-Carolinan vaa’ankieliosavaltiossa, ennustavat muun muassa uutistoimisto AP, uutiskanava NBC News ja yhdysvaltalaislehti New York Times. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pohjois-Carolinassa on jaossa yhteensä 16 valitsijaääntä. Pohjois-Carolina on vaalien kannalta merkittävistä seitsemästä vaa’ankieliosavaltiosta ensimmäinen, josta yhdysvaltalaismedia on antanut ennusteen.

Trump voitti Pohjois-Carolinassa myös vuoden 2020 ja 2016 vaaleissa, mutta demokraattiehdokas Kamala Harrisin kampanjassa oltiin toiveikkaita, että osavaltio päätyisi tukemaan demokraatteja.

Trump ehti karata johtoon jo varhaisessa vaiheessa ääntenlaskentaa, mutta Pohjois-Carolinan myötä Harrisin mahdollisuudet voittoon ovat heikentyneet entisestään.

TRUMP ON New York Timesin mukaan saamassa taakseen 230 ja demokraattien Kamala Harris noin 200 valitsijaa. Vaalien voittamiseen tarvitaan 270 valitsijaääntä. Ennusteet vaihtelevat jokseenkin median mukaan.

Ennusteiden mukaan Trump olisi voittanut päälle 20 osavaltiossa, mukaan lukien Texasissa ja Ohiossa, joista irtoaa kummastakin iso määrä valitsijaääniä.

Demokraattien Kamala Harris olisi sen sijaan ottamassa voiton noin kymmenessä osavaltiossa sekä maan pääkaupungissa Washingtonissa. Harris saa isot valitsijasaldot Kaliforniasta ja New Yorkin osavaltiosta.

Ääntenlasku voi kestää jopa päiviä.

Uutinen päivittyy.