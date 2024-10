Ensi vuoden verokortti tulee voimaan jo tammikuussa – tästä on kyse

Verokorttien voimaantulon aika muuttuu. Verohallinto kertoo, että ensi vuonna verokortit tulevat voimaan jo vuoden alusta eli tammikuussa, kun aiemmin ne tulivat voimaan helmikuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi verokortille merkitty tuloraja on laskettu koko vuodelle eli 12 kuukaudelle. Verohallinnon mukaan uudistuksen tarkoitus on helpottaa veroprosentin ja tulorajan seuraamista.

- Omien havaintojemme ja saamamme palautteen perusteella verokortille merkitty 11 kuukauden tuloraja on asiakkaille hankala hahmottaa. Noin puolet Verohallintoon tulevista yhteydenotoista liittyykin verokorttiin, sanoo menettelypäällikkö Päivi Ylitalo Verohallinnosta tiedotteessa.

- Meiltä on paljon pyydetty sitä, että verokortti voisi tulla voimaan jo vuoden alussa. Uskomme, että muutos on asiakkaille mieluinen, kun verokortin tulorajan riittävyyttä on aiempaa helpompaa seurata.

Verokorttimuutos helpottaa Ylitalon mukaan myös maksajien työtä. Esimerkiksi yrityksissä palkanlaskijoiden työ helpottuu, kun muutosverokorttien käsittely vähenee.

- Moni asiakas tilaa muutosverokortin vain, jotta saisi sen voimaan tammikuusta alkaen. Verokortin voimaantulon aikaistaminen vähentää muutosverokorttien tarvetta ja sujuvoittaa palkkojen käsittelyä, Ylitalo jatkaa.

VEROHALLINTO kertoo, että muutos ei vaikuta kortin laskentaperusteisiin tai veroprosentin suuruuteen.

Muutos tulee voimaan automaattisesti, eikä verovelvollisten henkilöiden tarvitse tehdä itse mitään asian eteen. Ensi vuoden verokortit ovat saatavilla Omavero-palvelussa joulukuun puoliväliin mennessä.

Jos maksaja ei kuitenkaan voi tammikuussa käyttää vuoden 2025 verokorttia, veroa maksetaan sen veroprosentin mukaan, joka on vuoden 2024 viimeisimmässä verokortissa.