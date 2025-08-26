Ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan: Australia karkottaa lähettilään

Australia karkottaa Iranin suurlähettilään, koska Iran on lietsonut antisemitistisiä hyökkäyksiä maassa, kertoo pääministeri Anthony Albanese. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan kun Australia karkottaa lähettilään.

Australia on niin ikään vetänyt oman suurlähettiläänsä pois Iranista ja jäädyttänyt Teheranin lähetystönsä toiminnan. Iranin tasavaltalaiskaarti tullaan niin ikään lisäämään terroristijärjestöjen listalle.

Australian tiedustelupalvelun mukaan Iran oli viime vuonna Melbournessa ja Sydneyssä tehtyjen antisemitististen tuhopolttojen takana. Kukaan ei loukkaantunut tuhopoltoissa.

Tiedustelupalvelun johtajan Michael Burgessin mukaan Iranin tasavaltalaiskaarti käytti monimutkaista välikäsien verkostoa salatakseen osallistumisensa hyökkäyksiin. Iranin suurlähettiläs tai lähetystön henkilökunta eivät olleet mukana hyökkäyksissä.

Burgessin mukaan on mahdollista, että tasavaltalaiskaarti on ollut muidenkin hyökkäysten takana.

- Iran ja sen käyttämät välikädet sytyttivät tikun ja lietsoivat liekkejä, sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti, Burgess sanoi.