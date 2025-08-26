Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

26.8.2025 05:52 ・ Päivitetty: 26.8.2025 05:58

Ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan: Australia karkottaa lähettilään

LEHTIKUVA / AFP / HILARY WARDHAUGH

Australia karkottaa Iranin suurlähettilään, koska Iran on lietsonut antisemitistisiä hyökkäyksiä maassa, kertoo pääministeri Anthony Albanese.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan kun Australia karkottaa lähettilään.

Australia on niin ikään vetänyt oman suurlähettiläänsä pois Iranista ja jäädyttänyt Teheranin lähetystönsä toiminnan. Iranin tasavaltalaiskaarti tullaan niin ikään lisäämään terroristijärjestöjen listalle.

Australian tiedustelupalvelun mukaan Iran oli viime vuonna Melbournessa ja Sydneyssä tehtyjen antisemitististen tuhopolttojen takana. Kukaan ei loukkaantunut tuhopoltoissa.

Tiedustelupalvelun johtajan Michael Burgessin mukaan Iranin tasavaltalaiskaarti käytti monimutkaista välikäsien verkostoa salatakseen osallistumisensa hyökkäyksiin. Iranin suurlähettiläs tai lähetystön henkilökunta eivät olleet mukana hyökkäyksissä.

Burgessin mukaan on mahdollista, että tasavaltalaiskaarti on ollut muidenkin hyökkäysten takana.

-  Iran ja sen käyttämät välikädet sytyttivät tikun ja lietsoivat liekkejä, sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti, Burgess sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.8.2025
Analyysi: Palestiina-kiista halvaannutti hallituksen ulkopolitiikkaa
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
25.8.2025
Lindtman nihkeänä velkajarrusta: Se lukitsisi Suomen 50 vuodeksi kurjuuteen
Lue lisää

Rolf Bamberg

Musiikki
25.8.2025
Konserttiarvio: Huvilan juhlassa seilailtiin Moroderista Mårtsikan Myrskyluodolle, Radioheadista Gösta Sundqvistin Pohjois-Karjalaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU