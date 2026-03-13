Politiikka
13.3.2026 09:38 ・ Päivitetty: 13.3.2026 09:49
Entinen suurlähettiläs Ralf Friberg on kuollut
Entinen suurlähettiläs Ralf Friberg on kuollut 89-vuotiaana. Asiasta kertoo Demokraatille Fribergin tytär Monica Friberg-Välimäki.
Friberg menehtyi tänään perjantaina pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana kotonaan Tammisaaressa.
Toimittajataustainen Friberg toimi SDP:n kansanedustajana vuosina 1970-79 ja myöhemmin Suomen suurlähettiläänä Ateenassa
Aikanaan Friberg oli historian nuorin suomalaisen sanomalehden päätoimittaja Östra Nylandissa. 1980-luvulla hän työskenteli myös Iltalehden päätoimittajana.
Friberg oli naimisissa Senny Britt-Marie Liewendahlin kanssa aina vuodesta 1956. Liittoon syntyi kaksi lasta, yksi poika ja yksi tytär.
Friberg oli SDP:n jäsen 1960-luvulta aina kuolemaansa saakka.
