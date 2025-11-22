Ulkomaat
22.11.2025 07:31 ・ Päivitetty: 22.11.2025 07:31
Epäsuosioon joutunut ”MTG” eroaa Yhdysvaltain kongressista
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vankkana tukijana aiemmin tunnettu republikaaniedustaja Marjorie Taylor Greene jättää paikkansa maan kongressissa.
Greene kertoi paikallista aikaa perjantaina sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla, että hänen viimeinen päivänsä virassa on tammikuun alussa.
Vuonna 2020 Georgian osavaltiosta valittu Greene on esittänyt julkisuudessa yhä enemmän maansa nykyhallinnon politiikkaa arvostelevia lausuntoja.
EROVIDEOLLA Greene sanoi muun muassa, että edustajainhuoneen olisi pitänyt työskennellä enemmän maan terveydenhuollon ongelmien ratkaisemiseksi.
Trump puolestaan on vastannut entisen tukijansa kritiikkiin kutsumalla republikaaniedustajaa petturiksi ja vetämällä tältä tukensa.
Viikko sitten Greene kertoi joutuneensa uhkausten kohteeksi ja sanoi Trumpin lietsovan häneen kohdistuvaa uhkailua.
Vuosikymmenen alussa ”MTG” oli uusoikeistolaisten salaliittoteoreetikkojen suosituimpia hahmoja politiikassa. Hän jakoi somessa auliisti tieteestä poikkeavia näkemyksiään muun muassa koronasta, rokotteista ja maata uhkaavista mystisistä vallanpitäjien vehkeilyistä.

