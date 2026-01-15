Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.1.2026 12:52 ・ Päivitetty: 15.1.2026 12:52

Ericssonilta lohduton viesti

LEHTIKUVA / AFP

Verkkolaitevalmistaja Ericsson aikoo vähentää jopa 1 600 työpaikkaa Ruotsissa. Yhtiö kertoo henkilöstövähennyksistä lehdistötiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ericssonin tiedotteen mukaan henkilöstövähennykset ovat osa sen maailmanlaajuista pyrkimystä parantaa yhtiön kilpailuasemaa.

Tarkoitus on parantaa kustannustehokkuutta mutta turvata kriittiset investoinnit, jotka ovat välttämättömiä yhtiön teknologisen johtoaseman säilyttämiseksi.

- Mobiiliverkkomarkkina on erittäin kova ja kilpailtu. Markkinoilla ei ole näkynyt kasvua, ja samalla inflaatiopaineet jatkuvat, viestintäjohtaja Ralf Bagner sanoo uutistoimisto TT:lle.

Ericsson työllistää yhteensä noin 12 600 ihmistä Ruotsissa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Tämä tarkoittaa, että enemmän kuin joka kymmenes yhtiön työntekijä Ruotsissa on irtisanomisuhan alla.

