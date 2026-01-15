Ericssonilta lohduton viesti

Verkkolaitevalmistaja Ericsson aikoo vähentää jopa 1 600 työpaikkaa Ruotsissa. Yhtiö kertoo henkilöstövähennyksistä lehdistötiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ericssonin tiedotteen mukaan henkilöstövähennykset ovat osa sen maailmanlaajuista pyrkimystä parantaa yhtiön kilpailuasemaa.

Tarkoitus on parantaa kustannustehokkuutta mutta turvata kriittiset investoinnit, jotka ovat välttämättömiä yhtiön teknologisen johtoaseman säilyttämiseksi.

- Mobiiliverkkomarkkina on erittäin kova ja kilpailtu. Markkinoilla ei ole näkynyt kasvua, ja samalla inflaatiopaineet jatkuvat, viestintäjohtaja Ralf Bagner sanoo uutistoimisto TT:lle.