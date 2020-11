Erittäin harvinainen pinkki timantti on kaupan – tältä ”Ruusun henki” näyttää

Äärimmäisen harvinainen vaaleanpunainen timantti huutokaupataan ensi viikolla Genevessä Sveitsissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Huutokaupan järjestävä Sotheby’s arvioi pinkin timantin hinnaksi 23–38 miljoonaa dollaria (19–32 miljoonaa euroa).

”The Spirit of the Roseksi” nimetty 14,83 karaatin timantti on louhittu Sahan tasavallassa Venäjällä.

Sotheby’sin jalokiviyksikön johtaja Gary Schuler sanoo, että pinkit timantit ovat ylipäätään harvinaisia ja niistä vain yksi prosentti on yli 10-karaattisia.

Viisi kymmenestä koskaan myydyistä arvokkaimmista timanteista on vaaleanpunaisia. Kaikkein kallein kaikista myydyistä timanteista on 59,60 karaatin ”CTF Pink Star”, joka kaupattiin Hongkongissa vuonna 2017.

”Ruusun hengen” myyminen sattuu samaan aikaan, kun maailman suurin pinkkien timanttien tuottaja Argylen kaivos Australiassa lopettaa toimintansa timanttivarojen ehdyttyä.